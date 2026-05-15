新たなブルワリーの参画とともにラインナップ拡充！DREAMBEERに全5銘柄を追加！

株式会社DREAMBEER

株式会社DREAMBEER（本社：東京都港区 代表取締役：萩尾 陽平）は、家庭用本格ビールサーバーで、全国各地の個性豊かなクラフトビールをまるで旅をするように楽しめる会員制ビール配送サービス「DREAMBEER」（以下「ドリームビア」といいます。）を提供しております。

この度、アウグスビール（東京都文京区）およびサンクトガーレン（神奈川県厚木市）が新たに参画し、さらにDD4D BREWING（愛媛県松山市）、FUJI PREMIUM BREWING（静岡県御殿場市）からも新しく2銘柄ラインナップに追加いたしました。いずれも香り豊かでバランスの取れた味わいが特長の5銘柄です。軽やかで飲みやすく、これからの季節におすすめのクラフトビールとなっております。

アウグスビール（東京都文京区）

【新たに参画したブルワリー・新銘柄】

創業23年のアウグスビール社は多くのミシュラン星獲得店が取り扱うレストラン限定のビールを製造する会社です。我々のビールは個性的な味の発見ではなく、ビール造り40年の職人が挑む、大量製造によって忘れ去られたビール造りの原点への回帰であり。本物の味の復活です。まさに「旨いビールを知らない人生は罪だと思います。」です。

アウグスビール アウグスピルスナー

ビアスタイル：ピルスナー

アウグス・ピルスナーは19世紀にチェコのピルゼンで誕生したピルスナービールの原点に立ち返り、富士山麓の伏流水を使用し、原料・製法・温度管理を徹底し、長期間熟成することで、さわやかなキレと深いコクが生まれ、酵母が生み出すきめ細かな泡は過度の炭酸感がなく「ビールでお腹が張って料理が食べられない」ことがありません。

サンクトガーレン（神奈川県厚木市）

サンクトガーレンは社名兼、当社が製造販売するビールのブランド名でもあります。これはスイスのサンクトガーレン修道院から頂いた名前です。

現存する記録で、世界で 1 番最初に醸造免許を取得したのが同修道院。当社は日本で地ビール造りが許される前、本場アメリカで免許を取得してビール造りをはじめ、それが日本の地ビール解禁のきっかけとなりました。「海外ビールみたい」「覚えにくい」と言われてもこの名前は変えられません。日本の地ビール “ 元祖”の志を忘れないために。

サンクトガーレン ゴールデンエール

ビアスタイル：ゴールデンエール

誰にも愛される、おかわり率No.1 黄金バランスビール。真白い泡に、透きとおるほど淡いゴールド色。その淡い色を裏切らない繊細な味わい。シンプルな味わいの中にホップの魅力が凝縮。グラスから立ち上るオレンジやマスカットを思わせる香り、穏やかで軽快な苦みは“きれいな味”という表現がぴったり。

サンクトガーレン ヴァイツェン

ビアスタイル：ヴァイツェン

苦味をほとんど感じないフルーティーな味わいです。 ヴァイツェンとはドイツ語で小麦の意味。 通常のビールは大麦麦芽から造られますが、ヴァイツェンは原料の50％以上に小麦麦芽を使用したビールです。小麦麦芽は大麦麦芽よりもたんぱく質が多いため、ビールは白く濁り“白ビール”とも言われます。小麦麦芽の旨味が凝縮されたビールはこっくり濃厚、とろけるように滑らか。

DD4D BREWING（愛媛県松山市）

【新たに追加した銘柄（既存ブルワリー）】DD4D BREWING Sun Chaser

ビアスタイル：West Coast IPA

3種類のオセアニア系ホップ（Motueka、Galaxy、Nelson Sauvin）を惜しむことなく使用したエネルギッシュなIPA。柑橘やパッションフルーツのようなアロマ、ピーチやベリーのようなニュアンスが感じられます。程よいキレと苦味で飽きの来ないあと口。季節を問わず、単体でも幅広いお料理と合わせてでもお楽しみいただけます。

FUJI PREMIUM BREWING（静岡県御殿場市）

FUJI PREMIUM HAZY SESSION ALE

ビアスタイル：セッションエール

低アルコールで苦味は控えめ。軽やかで飲みやすい仕上がりながら、オーツ麦を多く使用することで、やさしい甘みと滑らかでとろみのあるボディを持たせています。Simcoe Cryoと呼ばれるホップをドライホップで使用し、パッションフルーツやパイナップルのような豊かな香りを実現しています。心地が良い香りの余韻とともに、何杯でも楽しんでいただける仕上がりです。

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■90ブルワリー270銘柄以上の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

企業概要

会社名：株式会社DREAMBEER

代表取締役：萩尾 陽平

所在地：東京都港区虎ノ門4丁目3－13 ヒューリック神谷町ビル2階

事業内容：家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売

公式サイト：https://dreambeer.jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/DREAMBEERINC

Instagram：https://www.instagram.com/dreambeer_inc/

YouTube：https://www.youtube.com/@dreambeer2020

お問い合わせ先：https://dreambeer.jp/my_account/question



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