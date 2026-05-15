経営者1000人の時間の使い方が変わった！やる気は不要。「計画／着手／完遂」の3ステップで、すべての仕事は確実に終わる――新刊書籍『絶対に「終わらせる」時間術』（著者：佐藤彰太）5月27日（水）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349038/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『絶対に「終わらせる」時間術』（著者：佐藤 彰太）を5月27日（水）に発売いたします。
■『絶対に「終わらせる」時間術』
・アマゾン：https://amzn.to/4uF69mO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408600
■内容紹介
「あぁ、今日も仕事が終わらない」
――そんな毎日が続いていないだろうか。
山積みの仕事が一向に片付かず、時間だけが過ぎていく。
もし、その原因が「時間の使い方」にあるとしたらどうだろう。
たとえば「計画」が曖昧では、どれだけ時間を費やしても仕事は終わらないし
計画通りに「着手」ができなくても、仕事は終わらない。
あるいは、途中で集中力が切れていたら、永遠に「完遂」しない。
「計画／着手／完遂」のどこに問題があるのか、
それを見極めれば、打つべき手は見えてくる。
――さあ、一緒に仕事を終わらせよう！
◆やる気も科学も不要、「時間を生みだす」時間術！
・成功者のスケジュール帳は「余白だらけ」だった
・忙しさの正体は「無計画」
・計画とは「しないこと」を選ぶこと
・その「環境刺激」が着手を妨げる
・時間管理とは「自分との対話」 …他
■商品情報
書名：絶対に「終わらせる」時間術
著者：佐藤 彰太
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4086-9
発売日：2026年5月27日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uF69mO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408600
■著者紹介
著者：佐藤 彰太（さとう・しょうた）
実行管理コンサルタント
1991年、北海道旭川市出身。高校卒業後、海上自衛隊に勤務。徹底した時間管理と厳しい規律の洗礼を受け、「先を読んで行動する力」を身につける。その後、衛生兵（准看護師）として自衛隊横須賀病院勤務を経て、2013年研修商材を販売するフルコミッションセールスマンとして独立。３カ月間成約ゼロ、無収入が続くなか、忙しいのに余裕がある人の行動を徹底的に研究し、最短ルートで成果を出す方法を追求。その頃から徐々に成約件数が増え始め、やがてトップセールスに登りつめる。2017年株式会社シャイニングステージを設立。以降、商品開発やセールスシステムの開発コンサルティングを1万5000件以上実施。その傍ら、1000人以上の経営者に本書でも紹介した「時間管理術」を指導するように。「計画」「着手」「完遂」の不全に対応した、実践的かつ再現性の高い時間管理術が「時間を味方につけ、人生を充実させる技術」として好評を博している。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『絶対に「終わらせる」時間術』（著者：佐藤 彰太）を5月27日（水）に発売いたします。
■『絶対に「終わらせる」時間術』
・アマゾン：https://amzn.to/4uF69mO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408600
「あぁ、今日も仕事が終わらない」
――そんな毎日が続いていないだろうか。
山積みの仕事が一向に片付かず、時間だけが過ぎていく。
もし、その原因が「時間の使い方」にあるとしたらどうだろう。
たとえば「計画」が曖昧では、どれだけ時間を費やしても仕事は終わらないし
計画通りに「着手」ができなくても、仕事は終わらない。
あるいは、途中で集中力が切れていたら、永遠に「完遂」しない。
「計画／着手／完遂」のどこに問題があるのか、
それを見極めれば、打つべき手は見えてくる。
――さあ、一緒に仕事を終わらせよう！
◆やる気も科学も不要、「時間を生みだす」時間術！
・成功者のスケジュール帳は「余白だらけ」だった
・忙しさの正体は「無計画」
・計画とは「しないこと」を選ぶこと
・その「環境刺激」が着手を妨げる
・時間管理とは「自分との対話」 …他
■商品情報
書名：絶対に「終わらせる」時間術
著者：佐藤 彰太
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4086-9
発売日：2026年5月27日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uF69mO
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408600
■著者紹介
著者：佐藤 彰太（さとう・しょうた）
実行管理コンサルタント
1991年、北海道旭川市出身。高校卒業後、海上自衛隊に勤務。徹底した時間管理と厳しい規律の洗礼を受け、「先を読んで行動する力」を身につける。その後、衛生兵（准看護師）として自衛隊横須賀病院勤務を経て、2013年研修商材を販売するフルコミッションセールスマンとして独立。３カ月間成約ゼロ、無収入が続くなか、忙しいのに余裕がある人の行動を徹底的に研究し、最短ルートで成果を出す方法を追求。その頃から徐々に成約件数が増え始め、やがてトップセールスに登りつめる。2017年株式会社シャイニングステージを設立。以降、商品開発やセールスシステムの開発コンサルティングを1万5000件以上実施。その傍ら、1000人以上の経営者に本書でも紹介した「時間管理術」を指導するように。「計画」「着手」「完遂」の不全に対応した、実践的かつ再現性の高い時間管理術が「時間を味方につけ、人生を充実させる技術」として好評を博している。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ