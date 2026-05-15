経営者1000人の時間の使い方が変わった！やる気は不要。「計画／着手／完遂」の3ステップで、すべての仕事は確実に終わる――新刊書籍『絶対に「終わらせる」時間術』（著者：佐藤彰太）5月27日（水）発売！

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