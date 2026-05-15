元#ババババンビ・岸みゆの2nd写真集が7/16(木)発売決定！　“過去最大級の露出”で、一人の女性としての新境地を表現。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「岸みゆ セカンド写真集（仮）」を7月16日（木）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

今年3月28日に解散ライブを行った#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集が、7月16日（木）に発売されることが決定した。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島。岸にとって海外での写真集撮影は今回が初となる。

撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていた。今回、ついに発売日などの詳細情報が正式解禁となる。

本作は、グループ解散後初となる写真集。これまでの“アイドル・岸みゆ”というイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を大胆に表現した作品となっている。

青く透き通る海や自然あふれるヴィラなどを舞台に、思わず元気をもらえるような笑顔の水着カットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには“過去最大級の露出”にも挑戦。これまで以上に攻めた内容となっている。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

一方で、ただ刺激的なだけではなく、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉え、岸の新たな一面を堪能できる作品となっている。

アイドルを卒業し、一人の女性として自然にほどけていく“今の岸みゆ”を切り取った一冊に仕上がっている。

さらに、7月19日（日）に、都内書店にて発売記念イベントを開催予定。また、写真集公式X（@miyukishi_2nd(https://x.com/miyukishi_2nd)）も開設。先行カットやイベント情報など、最新情報を随時発信していく。

岸みゆ コメント

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

決まった時の率直な気持ちは、嬉しさと驚きでした。

#ババババンビでの6年間のアイドル活動を終え、個人として歩み始める今は、私にとって大きなターニングポイントです。そんなタイミングで、この姿を皆さんにお届けできることが本当に嬉しいです！

1st写真集の発売から約2年。正直、次の写真集のお話はもっと先になるのかなと思っていたので、このタイミングでお話をいただけたことに驚きもありました。日々応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！

そして、撮影地はバリ島！ 実は今回が初めての海外撮影なんです。ずっと目標にしていたので、またひとつ大きな夢が叶いました(ハート)

バリ島はどこを切り取っても景色が壮大で、写真では伝わりづらい私の小柄さも一目でわかると思います！（笑）

みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！（笑） そんなところもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです(ハート)

この2nd写真集は、私にとって新たな始まりの第一歩。たくさんの方に届きますように！

プロフィール

岸みゆ Kishi Miyu

2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。

6月12日（金）～6月21日（日）まで、東京・シアターGロッソで上演する舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』に出演。スズ役を演じる。

また、同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの(#Mooove!)と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。

発売記念イベント、開催予定！

7月19日（日）に東京で発売記念イベントを開催！ 詳細は決まり次第、TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせいたします。

メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）

価格：6,050円 本体5,500円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18638781/

＜注意事項＞

※5月15日現在

※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

◆特典内容１.：折り目なしポスター（B3サイズ）1枚

対象店舗：セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107711545

◆特典内容２.：ミニフォトカード3枚セット

対象店舗：ローソンエンタテインメント（WEB）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16918765

＜注意事項＞

※5月15日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」

●発売日：2026年7月16日（木） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,850円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

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B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞