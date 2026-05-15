Hmcomm株式会社

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下、Ｈｍｃｏｍｍ）は、2026年４月21日付「AIプロダクト事業の戦略的強化の一環としての「Terry2 mini」の提供開始に関するお知らせ」にて公表いたしましたAI音声エージェント「Terry2 mini」について、エンタープライズ領域における販売拡大を目的とした「販売代理店プログラム」を開始することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．販売代理店プログラム開始の背景

近年、企業におけるDX推進、業務効率化、人手不足対応を背景として、音声AIソリューションへの需要が拡大しております。特に、代表電話対応、FAQ対応、予約受付等の領域において、AI音声エージェント導入ニーズが高まっております。

一方で、エンタープライズ市場における導入拡大にあたっては、地域・業種ごとの提案力や導入支援体制の強化が重要となっております。

このような状況を踏まえ、Ｈｍｃｏｍｍは販売代理店との連携による販売体制強化を推進し、

「Terry2 mini」の市場展開加速を図るため、販売代理店プログラムを開始することといたしました。

２．「Terry2 mini」の概要

「Terry2 mini」は、AI音声認識・自然言語処理技術を活用したAI音声エージェントであり、企業の代表電話対応や各種受付業務等の自動化を支援するソリューションです。主な特徴は以下のとおりです。

（１）短期間導入

標準機能を活用することで、短期間での導入が可能

（２）月額課金型モデル

初期投資を抑えたサブスクリプション型で提供

（３）標準化されたユースケース

FAQ対応、一次受付、予約受付等への対応が可能

（４）高い運用性

API連携や管理機能により導入・運用の再現性を確保

これらの特性により、販売代理店との協業モデルとの親和性が高く、幅広い業種・地域への展開が可能であると考えております。

３．販売代理店プログラムの概要

本プログラムでは、販売代理店が顧客への提案・導入支援・保守サポート等を担い、Ｈｍｃｏｍｍはプロダクト提供、技術支援、営業支援等を行う体制を想定しております。

現時点では、代理店候補の選定および制度設計を進めており、今後、順次候補企業への案内および協議を進めてまいります。

なお、代理店の選定基準、契約条件、報酬体系等については、今後策定するプログラムガイドラインに基づき決定する予定です。

４．今後の展開

Ｈｍｃｏｍｍは、本プログラムを通じて、エンタープライズ市場における販売チャネルの拡大を推進し、「Terry2 mini」の導入加速を図ってまいります。

また、販売代理店との連携により、これまでＨｍｃｏｍｍ単独ではアプローチが限定的であった業種・地域・顧客層への展開を強化し、案件創出力の向上および導入件数の拡大を目指してまいります。

加えて、「Terry2 mini」はAI議事録プロダクト「ZMEETING」同様、純粋な月額課金型のサブスクリプションモデルであることから、導入社数の増加に伴いMRR（Monthly Recurring Revenue：月間経常収益）の積み上がりが期待され、継続収益基盤の強化につながるものであります。

Ｈｍｃｏｍｍは今後、販売代理店網の拡充を進めるとともに、音声AIを起点とした業務自動化領域におけるVoice AIエージェントプラットフォーム展開を推進し、中長期的なARR（Annual Recurring Revenue：年間経常収益）の積み上げを目指してまいります。

５．今後のスケジュール

本プログラムの推進にあたり、以下のステップを順次実施してまいります。

（１）プログラムポリシーおよび応募要件の確定

（２）販売代理店候補への案内開始

（３）技術／営業トレーニング実施

（４）初期導入案件での検証およびフィードバック収集

（５）品質管理・サポート体制の整備

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区浜松町２-１０-６ PMO浜松町III 4階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業統括部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831