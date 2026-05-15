Adecco、東京都「ふくほ輝きプロジェクト（潜在有資格者就労促進事業）」の運営を開始

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、東京都より「ふくほ輝きプロジェクト（潜在有資格者就労促進事業）」（以下「ふくほ輝きプロジェクト」）を受託し、運営を開始しました。Adeccoは、「ふくほ輝きプロジェクト」の運営を通じて、福祉関連の資格を持ちながらも現在は現場から離れている人財の就労を促進します。

東京都「ふくほ輝きプロジェクト」公式サイト

https://senzaiyushikakusya.metro.tokyo.lg.jp/

東京都では、2024年度の介護関連職種の都内有効求人倍率が8.13倍となり、全職業平均の1.55倍を大きく上回りました。また、東京都の介護関連職種の有効求人倍率は2023年度は7.61倍、2024年度は8.13倍と上昇を続けており、人手不足が顕著になっています。さらに、2024年度の介護分野の離職率は12.9%で、全産業の平均である12.1%を上回っており、高い離職率も人手不足が加速する要因になっています。

Adeccoは、「ふくほ輝きプロジェクト」の運営を通じ、福祉関連の有資格者でありながらも、現在福祉事業所で就業していない潜在的な人財（以下「潜在有資格者」）の就労を促進します。Adeccoは、潜在有資格者に対し、ポータルサイト「ふくむすび」（東京都福祉人材情報バンクシステム）へ登録するよう働きかけるとともに、東京都福祉人材センターや東京都保育人材・保育所支援センターによる就職支援へ繋げることで、福祉事業所が人財を確保できるよう支援します。

Adeccoは、これまでに、官公庁や地方自治体による受託事業を多数運営してきた実績を持っています。今後も、長年にわたり培ってきた就労支援および人財採用・活用に関するノウハウを最大限に生かし、福祉関連の資格を持つ人財の就業を促進するとともに、福祉事業所の安定的な運営の実現に貢献してまいります。

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://adecco.co.jp/

【東京都「ふくほ輝きプロジェクト（潜在有資格者就労促進事業）」に関するお問い合わせ先】

東京都「ふくほ輝きプロジェクト」事務局

Tel. 0120-963-002

Mail. ade.jp.senzaishikaku@jp.adecco.com