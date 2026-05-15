【北海道・石狩振興局】観光振興施策の検討に向けた地域意見交換会を開催します！

北海道

道では、今年４月から開始した宿泊税制度や観光振興施策について理解を深めていただくとともに、関係者の皆様から幅広くご意見を伺うため、地域意見交換会を開催します。

各地域の特性やニーズを把握し、今後の施策へ反映するための重要な機会となりますので、ぜひご参加ください。

■開催日時

令和８年５月 18 日（月）10:00～12:00【札幌会場】

令和８年５月 26 日（火）13:00～15:00【千歳会場】

■開催場所

道立道民活動センター（かでる２．７） 710 会議室【札幌会場】

千歳市立千歳公民館 大集会室【千歳会場】

■対象者

道内市町村、観光関連事業者、〔観光団体（ＤＭＯ、観光協会、 宿泊）、商工・経済団体、宿泊業、旅行業、交通業、小売業、 ガイド等〕

■内容

【第１部】道の宿泊税活用事業を含む観光振興事業の紹介及び地域の課題や、実態に関する意見交換

【第２部】道宿泊税の申告納付に関する説明および質疑応答

■申込方法

右記のQRコードからお申し込みください。

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お問合せ

北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課

〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目

TEL：011-204-5830 FAX：011-232-1950