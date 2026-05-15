【5万部突破記念】『マスターキー数学I・A・II・B＋ベクトル』未収録の演習65題をWeb公開！　1冊で入試突破の「思考の型」の土台を築く

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する『大学受験 河野塾ブックス マスターキー 数学I・A・II・B＋ベクトル』（2025年10月9日発売）が発売半年で5万部を突破いたしました。それを記念し、2026年5月15日より、未収録の演習65題をWebにて公開いたします。

■発売6カ月で5万部を突破。今、『マスターキー』が選ばれる決定的な理由

発売からわずか半年で累計発行部数5万部を突破。

著者の河野玄斗氏が本書に込めたのは、単なる公式の解説ではなく、あらゆる問題に応用可能な「思考の型＝パターン」です。

「解説を読めばわかるが、自分では解けない」という多くの受験生が抱える壁。本書は、問題文のどこに注目し、どの「型」を当てはめるべきかを論理的に言語化しています。この本質的なアプローチが、思考力を問う近年の入試傾向と合致し、爆発的な支持につながっています。

■【5万部突破記念】未収録の「例題演習65題」をWebで特別公開！

▲パターン集には、数学を自力で解くためのパターンを1～157まで収録。

今回、この大きな反響への感謝を込め、受験生にとって最高のアドバンテージとなる特別企画が始動します。本書の核心である「パターン」の習得をさらに完璧なものにするため、書籍には収録しきれなかった「例題演習65題（パターン92～157）」をWeb上で公開することを決定いたしました。

パターン1～157までを学び、「思考の型」が本当に身についているか、例題演習を使って確認。5万部という節目だからこそ実現した、従来の参考書の枠を超える圧倒的なボリュームの学習サポートをお届けします。

▼「例題演習65題（パターン92～157）」は、下記の二次元コードよりご確認いただけます。

■「型」の理解から「無意識の使いこなし」へ。最強の学習サイクル

数学の成績を伸ばす最短ルートは、正しい「型」を理解した上で、適切な「量」の演習を積むことです。今回のWeb公開により、読者のみなさんは以下のステップで学習を完結させることが可能になります。

STEP1：書籍で、河野氏直伝の「思考の型＝パターン」を深く理解する。

STEP2：Web公開される65題の追加例題で、パターンを使いこなす術をインプット。

STEP3：どんな初見の問題に対しても、自力で「型」を引き出せる状態へ。

150題を超える厳選されたパターン例題で「型」を引き出せるようにし、過去問演習で実践力を身につければ、志望校合格を目指す受験生にとって最大の武器になるはず。

これから数学の対策を本格化させる方も、すでに本書をお持ちの方も、このWeb公開というまたとない機会を最大限に活用し、暗記数学から抜け出して”本物の”数学力を手に入れてください！

■著者プロフィール

河野 玄斗（こうの げんと）

1996年、神奈川県生まれ。

私立聖光学院高等学校を経て、東京大学医学部卒業。大学在学中に司法試験と医師国家試験に合格。

大学在学中に、授業動画「Stardy 河野玄斗の神授業」の配信やオンライン塾「河野塾」を設立。累積受講者数は9万人を超え、東京大学をはじめとする多くの難関大学合格者を輩出。学習コンテンツ制作を精力的に行うだけでなく、勉強時に使用する製品ブランド「RIRONE」の商品開発などを通して、多くの高校生の支持を集めている。

主な著書に、累計10万部突破の『東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっている シンプルな勉強法』（KADOKAWA）などがある。

▶X（旧Twitter）：https://x.com/gengen_36

▶YouTube：https://www.youtube.com/Stardy

■河野塾とは

河野塾は、いくつもの難関試験に挑戦し合格してきた河野玄斗の経験をもとに、受験合格に特化した学習プラットフォームです。

特に人気の高い、＜徹底基礎講座シリーズ＞は、初学者が難関大合格レベルへ到達できる圧倒的なボリュームと質の両方を兼ね備えており、入塾者9万人以上、満足度93.8％を誇る動画教材です。多くの参考書に頼らずとも、演習から復習まで一つの講座で完結できる教材となっています。

河野塾は、今後も河野玄斗をはじめとする講師陣の指導のもと、勉強を頑張る全ての方の学習をサポートしていきます。

河野塾についての詳細は、公式サイトをご覧ください。

▶河野塾公式サイト：https://x.gd/eJSD3(https://x.gd/eJSD3)

［商品概要］

■『大学受験 河野塾ブックス マスターキー 数学I・A・II・B＋ベクトル』

著：河野玄斗

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年10月9日

判型：A5判／398ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-304640-6

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130464000(https://hon.gakken.jp/book/1130464000)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/0f3yUzW(https://amzn.asia/d/0f3yUzW)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18214648/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18214648/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7428SR6/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7428SR6/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/cae7f8bd8c33380a9976bb2dc6c1c227/(https://books.rakuten.co.jp/rk/cae7f8bd8c33380a9976bb2dc6c1c227/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円（2025年9月期）

連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開