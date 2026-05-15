ベタつき、もう気にしない。イヴ・ロシェ、海藻エキス*¹配合の「ピュアリフレッシュ」シリーズをリニューアル発売

イオンレーヴコスメ株式会社

フランスNo.1*のダーマボタニカルビューティーブランド「YVES ROCHER」（以下イヴ・ロシェ/日本総輸入元：イオンレーヴコスメ株式会社 代表取締役社長 工藤真紀）は、人気の「ピュアリフレッシュ」シリーズをリニューアルし、イオン・ウエルシア系列店舗（全国約2,400店舗/2026年3月現在）及びイヴロシェ公式オンラインストア（公式サイト／Amazon公式ストア）にて、2026年5月22日（金）より発売いたします。

発売背景

■長期化する夏、頭皮環境にも年々危機が高まりつつあります

猛暑の長期化や強い紫外線、大気中の微粒子などにより、頭皮は過酷な環境にさらされています。汗や皮脂が増えやすい季節が長引けば、頭皮環境が乱れやすくなり、未来の髪にも影響。皮脂バランスに着目したケアの重要性がますます高まっているのです。

そんな現代人の頭皮を手厚く守るため、新生イヴ・ロシェの第一章はアイコン的存在「ピュアリフレッシュ リンシングビネガー」のリニューアル。新たな成分が加わり、頭皮への働きかけを強化しました。

ブルターニュ産の海藻、アスパラゴプシスアルマタ*¹に見出した効果

新しいピュアリフレッシュ リンシングビネガーに配合されるオーガニックマクロアルギー*¹は、フランス・ブルターニュの海で育つアスパラゴプシスアルマタという大型の赤い海藻から抽出されるエキスです。イヴ・ロシェはユネスコの生物圏保護区内にあるブルターニュ地方のウェサン島で4年に渡り研究を重ね、独自の抽出法を開発。自社で海藻の有機栽培に取り組みながら、収穫後すぐに高純度のままエキスを生産する方法を確立しました。

【アスパラゴプシスアルマタ】ブルターニュ地方の海で育つ赤色の大型海藻（通称：ネプチューンハープーン）。赤いフィラメント状の独自の構造が特徴。紫外線、外敵、温度変化などの環境ストレスにさらされると、ポリフェノール、カロテノイド、アミノ酸など自己防御のための“保護成分”を自ら作り出し、過酷な環境を生き抜く力をもつ

植物の力を引き出す蒸留抽出により外的環境による汚れをすっきりオフ

収穫後すぐに海藻の特性を壊さないように抽出されたオーガニックマクロアルギー*¹を皮脂バランス成分として配合。フレッシュなままビネガー*²と組み合わせることで、頭皮の過剰な皮脂だけでなく、髪に付着した外的汚れもすっきりとクレンズ。ビネガー*²がキューティクルを整え、サラサラ髪へと導きます。

商品概要

頭皮すっきり、髪サラサラ。頭皮も髪も同時にクレンズ！

イヴ・ロシェ ピュアリフレッシュリンシングビネガー

150ｍL \1,100(税込)、400mL \1,980(税込)

■イヴ・ロシェの故郷 ブルターニュの海の恵みをふんだんに

いつものシャンプー＆コンディショナー後に頭皮と髪の上から振ってなじませるだけ。頭皮のリフレッシュと髪のクレンズを一本でかなえる、手軽な“お酢*²のトリートメント”です。高温多湿な日本の夏でも、頭皮を清潔に保ちながらベタつきを洗い流します。頭皮をすっきり仕上げると同時に、キューティクルをなめらかに整え、サラサラの仕上がりに。

■特徴成分

頭皮のクレンズには ブルターニュ産オーガニックマクロアルギー*¹

有機栽培された赤色の大型海藻、アスパラゴプシスアルマタから成分を抽出。厳しい海洋環境を生き抜く力を秘めたエキスが頭皮バランスを健やかに整え、ベタつきを防ぎます。

髪のクレンズにはフランス産ビネガー*²

髪をヘルシーに保つトリートメントとして酢を使うという、フランスのグランマの伝統的なヘアケア習慣に着目。水道水の不純物や汚れをオフしながらキューティクルをキュッと引き締め、サラサラの指通りを実現します。

■テクスチャー

インバスヘアケアをみずみずしくフィニッシュ

水のようなさらりとしたテクスチャー。インバスケアの最後にプラスするだけで、頭皮の余分な皮脂や、一本一本に蓄積された汚れをクレンズし、素髪の美しさを引き出します。

■香り

軽やかに香る、リフレッシュマリンの香り

頭皮がすっきり整った感覚を高めるリフレッシュマリン。

透明感のある香りが、バスルームを清々しく包みます。

■ご使用方法

新生ピュアリフレッシュシリーズはボトルデザインも一新！

余分な皮脂と外的汚れを除去。クリーンな頭皮と髪に整える

イヴ・ロシェ ピュアリフレッシュ シャンプー

300mL \1,320（税込）

みずみずしいクリアジェルテクスチャーで、頭皮の余分な皮脂や汚れをすっきりとオフ。ブルターニュ産のオーガニックマクロアルギー*¹が地肌を健やかに整え、頭皮バランスをキープします。指通りなめらかで、根元から空気を含んだようなふんわりと軽いボリューム感をかなえます。

オーガニックマクロアルギー*1 を贅沢に配合。自然なサラサラ髪に

イヴ・ロシェ ピュアリフレッシュ コンディショナー

200mL \1,320（税込）

オーガニックマクロアルギー*¹を贅沢に配合したバームテクスチャーで、重さを残さず、頭皮と髪にみずみずしいうるおいを与えます。ベタつきのない軽やかな仕上がりで、日中の広がりを抑えながら、一日中自然なサラサラ髪をキープ。リンシングビネガーとの併用で、ヘルシーなサラサラ髪へと導きます。

*¹アスパラゴプシスアルマタエキス、*²酢酸（*¹ *²共に髪・頭皮コンディショニング成分）

販売場所

イオン、ウエルシア系列店舗およびイヴ・ロシェ公式オンラインストア（公式サイト／Amazon公式ストア）にて販売いたします。

・イヴ・ロシェ公式オンラインストア（公式サイト）(https://yvesrocher.jp/)

・Amazon イヴ・ロシェ公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/ECA27E8D-1446-4642-BCCE-C73D7EFE73C0)

イヴ・ロシェについて

1959年の創業以来、植物と真剣に向き合い続けてきた、

フランスNo.１*ビューティーブランド、YVES ROCHER(イヴ・ロシェ)

ブルターニュ地方 ラ・ガシリで、

自然と共生しながら

植物研究・栽培・製造までを一貫して行ってきました。

その揺るぎない信念を継承しながら、

イヴ・ロシェは今、

植物研究と先進の皮膚科学を融合させ、確かな効果を追求する

ダーマ ボタニカル ビューティーという新たなステージへと進化します。

「自然の恵み」に「サイエンス」の根拠を。

イヴ・ロシェの新たな物語が始まります。

＊フランスでの購入金額 ヌーメレイターパネルフランス「ヌーメレイターパネルビューティー2025」（2025年実績）

■お客様からのお問い合わせ

イオンレーヴコスメ株式会社 千葉県美浜区中瀬1-5-1

イヴ・ロシェ TEL 0120-937-608（平日10時～17時）

https://yvesrocher.jp/