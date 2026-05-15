呉市・広島大学 Town ＆ Gown 構想

広島県

呉市・広島大学 Town ＆ Gown 構想を推進する取組の一環として、海に関する仕事や研究、最新技術に触れられる体験型で楽しく参加できるイベント「海洋文化都市くれ海博 2026」 を、海上保安大学校の海神祭（わたつみさい）と合同で開催します。

詳細

くれ海博２０２６ 見どころ！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13653/table/669_1_aa2d034f45fc1ba5cb6f74cb7136986d.jpg?v=202605151051 ]見どころ１ 普段見られない「船」、「工場」の特別公開・体験

○世界初の水素旅客船「ハイドロびんご」: 最新の環境技術を搭載した船がやってきます（要事前予約）。

○練習船「豊潮丸」: 広島大学の海洋調査船。船内の見学や体験乗船（要事前予約）が予定されています。

○巡視船「きりしま」: 呉海上保安部の巡視船を間近で見学できます（予約不要）。

○JMU（ジャパン マリンユナイテッド）造船所見学: 巨大な船が造られる現場を見学できます（要事前予約）。シャトルバスが運行予定です。

見どころ２ 最新技術の体験・展示（大和ホール・大和波止場）

○水中ドローン操作: 実際にドローンを動かして海の中を覗く体験ができます。

○海洋・海事DX/GX展示: JAXAやスタートアップ企業による最新の研究、スマート水産業などの先端技術が紹介されます。

○タッチプール: 瀬戸内海の魚たちと触れ合えるコーナーがあり、ご家族で楽しめます。

※呉市・広島大学 Town ＆ Gown 構想って何？

市（タウン）と大学など（ガウン）が包括的に連携して取り組む構想。持続可能な未来のビジョンを共有し、行政資源と、大学などの教育・研究資源を融合しながら活用することで、双方の発展を目指します。呉市では、広島大学、海上保安大学校、笹川平和財団を始め、関係企業・団体とともに「海洋・海自」をテーマに取り組んでいます。

※大学などを指すガウンは、実際に海外の卒業式などで着るガウンが由来。

【参考 海洋文化都市くれ海博ホームページ】

https://www.hiroshima-u.ac.jp/kuretgo/expo

※プログラムの詳細が決定次第、随時更新していきます。