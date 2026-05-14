『世界の終わりの最後の殺人』(スチュアート・タートン・著／三角 和代・訳）が、「第79回日本推理作家協会賞・翻訳部門」を受賞！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋が刊行する、スチュアート・タートン・著、三角 和代・訳の『世界の終わりの最後の殺人』（2025年3月12日発売）が、2026年5月13日に開催された選考会の結果、「第79回日本推理作家協会賞・翻訳部門」（愛称「Double Copper Award」）を受賞しました。

『世界の終わりの最後の殺人』書影

日本推理作家協会では、協会創設以来の歴史を誇る「日本推理作家協会賞」に「翻訳部門賞」を設け、その年に日本国内で刊行されたもっとも優れた海外ミステリを選び、作者および翻訳者を表彰しています。

■著者プロフィール

スチュアート・タートン

Stuart Turton

イギリス生まれ。大学卒業後、世界を放浪。書店員、英語教師、雑誌編集者などを経て、フリーのジャーナリストに。2018年、『イヴリン嬢は七回殺される』で作家デビューを果たす。同作はコスタ賞最優秀新人賞を受賞、イギリスでベストセラーとなる。日本では2019年に邦訳され、「週刊文春ミステリーベスト10」で２位となった。第２作『名探偵と海の悪魔』もイギリス推理作家協会のイアン・フレミング・スチールダガー賞、イギリス歴史作家協会のゴールド・クラウン賞にノミネート、イギリス書店協会のBooks Are My Bag賞のフィクション部門を受賞。第３長編である『世界の終わりの最後の殺人』は、英サンデー・タイムズのベストセラー１位となったほか、日本でも主要ミステリランキング（週刊文春、このミステリーがすごい！、本格ミステリ・ベスト10）すべてにランクインするなど国内外で高く評価された。

■訳者プロフィール

三角和代

みすみ・かずよ

福岡県生まれ。西南学院大学文学部外国語学科卒。英米文学翻訳家。訳書にスチュアート・タートン『イヴリン嬢は七回殺される』『名探偵と海の悪魔』、ジャック・カーリイ『百番目の男』、ジョン・ディクスン・カー『死者はよみがえる』『幽霊屋敷』、 ジーン・ウェブスター『おちゃめなパティ』 など。

■「第79回日本推理作家協会賞・翻訳部門」候補作

翻訳部門

『真実の眠る川』ウィリアム・ケント・クルーガー・著 宇佐川 晶子・訳（早川書房）

『溺れる少女』ケイトリン・R・キアナン・著 鯨井 久志・訳（河出書房新社）

『夜明けまでに誰かが』ホリー・ジャクソン・著 服部 京子・訳（東京創元社）

『ボニーとクライドにはなれないけれど』アート・テイラー・著 東野 さやか・訳（東京創元社）

『世界の終わりの最後の殺人』スチュアート・タートン・著 三角 和代・訳（文藝春秋）

■書誌情報

書 名：『世界の終わりの最後の殺人 』

著 者：スチュアート・タートン

翻 訳：三角 和代

判 型：四六判 上製カバー装

定 価：紙版・3,190円（税込） 電子版・3,000円（税込）

ISBN：978-4-16-391958-4

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163919584