株式会社BULL、宇都宮市が推進する2025年度（令和7年度）企業版ふるさと納税募集事業による寄附のご報告

株式会社BULL

株式会社BULL（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長／CEO：宇藤恭士、以下「BULL」）は、宇都宮市が宇宙関連産業振興施策として取り組む、2025年度（令和7年度）の企業版ふるさと納税を活用した「宇宙ビジネス認定事業補助金（以下「補助金」）」の認定を受け、この度、この「認定事業（宇宙デブリ対策事業等）」に対して、宇都宮市へ11社から合計1,350万円の寄附の納付がありましたことをご報告いたします。

宇都宮市はこの寄附を財源としてBULLに補助金を交付し、BULLはこの補助金を活用することで、宇宙デブリ対策事業および軌道利活用関連事業の開発を加速させております。本年度のご支援、誠にありがとうございました。今後とも引き続き、ご支援、ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

宇都宮市による企業版ふるさと納税について

宇都宮市では、「うつのみや産業振興ビジョン」において「航空宇宙関連産業」を重点振興産業に位置付け、航空宇宙関連の製造業者や小型人工衛星の開発を進める大学の立地などの宇都宮市の強みを活かし、その産業集積等を推進しています。そのような中、株式会社BULLでは、宇都宮市が取り組む宇宙関連産業推進施策に対する2025年度（令和7年度）企業版ふるさと納税募集事業の「宇宙ビジネス認定事業※」に認定され、宇都宮市外の企業の皆さまからの寄附の募集を開始しました。

※宇宙ビジネス認定事業

宇宙ビジネス認定事業とは、宇都宮市内で宇宙関連ビジネスに取り組む事業者等を支援するため、企業版ふるさと納税を財源として事業の実施に要する費用を補助するものです。寄附の対象となる事業は、宇都宮市宇宙ビジネス認定事業補助金交付要綱に基づき、事業計画等を申請し、市の認定を受けた認定事業が対象となります。2025年6月、株式会社BULLは、令和7年度の「宇宙ビジネス認定事業」の「認定番号 1」に認定されました。

2025年度（令和7年度）寄附企業様への感謝状贈呈式開催

- 宇都宮市：企業版ふるさと納税について [こちら(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/sangyo/1035975/1036273.html)]- 宇都宮市：宇宙ビジネス認定事業について [こちら(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/sangyo/1035975/1035976.html)]- 株式会社BULL：2024年度（令和6年度）宇宙関連産業推進施策に対する企業版ふるさと納税に関するお知らせ [こちら(https://bull-space.com/pr/pr_20241121_ja)]

2025年11月12日（水）及び2026年4月20日（月）、宇都宮市役所にて、佐藤栄一宇都宮市長より寄附企業の皆様への感謝状贈呈式が開催されました。株式会社BULLでは、同会にご出席を賜りました寄附企業の皆様へ、改めて御礼を申し上げるとともに、2025年度（令和7年度）の活動のご報告をさせていただきました。

令和7年度「宇宙ビジネス認定事業 - 認定番号 1：株式会社BULL」へご寄附いただいた企業様のご紹介

写真：2025年11月12日開催の感謝状贈呈式写真：2026年4月20日開催の感謝状贈呈式

※寄附受付順、公表の許可をいただいた企業様のみ記載しております。

古河産業株式会社

古河産業株式会社は、宇都宮市で非鉄金属を中心に航空宇宙産業に永年携わってきました。永年お世話になっている宇都宮市で宇宙関連産業に少しでも役に立てれば光栄でございます。これからも応援してまいります。

所在地 ：東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル

代表者 ：代表取締役社長 伊藤 啓真

事業内容：非鉄金属（銅・アルミ製品他）卸売業

URL ：https://www.furusan.co.jp/

古河産業株式会社 様

株式会社ユシロ

株式会社ユシロは、金属加工油剤などの製造・販売を行うメーカーです。これからは自動車や航空機産業にとどまらず、宇宙産業の更なる発展に貢献いたします。宇都宮市の宇宙産業振興に対する取り組みに共感し応援いたします。

所在地 ：東京都大田区千鳥2-34-16

代表者 ：代表取締役社長 有坂 昌規

事業内容：金属加工油剤およびビルメンテナンス製品製造業

URL ：https://www.yushiro.co.jp/

株式会社ユシロ 様株式会社UCHIDA

株式会社UCHIDAは、2007年より宇宙関連事業に携わる中で、宇宙デブリ対策の重要性を実感しました。宇都宮市の宇宙関連産業振興に対する取組みは持続可能な宇宙開発の実現に大きく貢献すると確信し応援いたします。

所在地 ：埼玉県入間郡三芳町上富2048-1

代表者 ：代表取締役社長 内田 敏一

事業内容：プラスチック製品製造業

URL ：https://uchida-k.co.jp/

株式会社UCHIDA 様株式会社湯原製作所

株式会社湯原製作所は、1950年創業以来「安全と信頼と一歩先んじた技術」をモットーに、精密切削加工技術、塑性加工技術、接合技術を3本柱に、各種輸送用部品製造を展開してまいりました。今後、更に高いレベルでお客様のニーズに応えられるよう保有技術に磨きをかけ、技術を通じて社会に貢献して参ります。

所在地 ：栃木県さくら市氏家1256

代表者 ：代表取締役社長 湯原 正籍

事業内容：航空部品、自動車部品、医療部品など、パイプ等精密切削加工、塑性加工、接合

URL ：https://www.yuhara.co.jp/

株式会社湯原製作所 様株式会社アオキシンテック

株式会社アオキシンテックは、「共生型ものづくり産業に挑む」という企業理念の基に、異業種企業など多様な機関との連携を強化しています。今後も宇都宮市の航空宇宙関連産業の更なる発展に貢献して参ります。

所在地 ：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘1丁目15番地10

代表者 ：代表取締役 CEO 青木 圭太

事業内容：単品部品加工、治工具などの設計・製作・組立、設備ライン一式、機械修理ほか

URL ：https://aokisym.tech/

株式会社アオキシンテック 様大古精機株式会社

大古精機株式会社は、91年に渡り、精密測定機器の製造に携わっております。宇宙産業ビジネスは、今後の発展が期待される成長産業であります。夢のある宇宙産業に少しでも貢献でき、持続的に発展成長されることを願っております。

所在地 ：栃木県さくら市きぬの里一丁目1番地1

代表者 ：代表取締役社長 大古 秀子

事業内容：ねじゲージ（全般）・各種限界栓ゲージ・各種限界リングゲージ・マスターゲージ・テーパゲージ・超硬ゲージ・超精密部品加工・加工治具・検査治具・特殊測定具設計製作等

URL ：http://www.precision-ooko.co.jp/

大古精機株式会社 様株式会社テツカクリエート

株式会社テツカクリエートは、航空機部品の製造をはじめ、研究機関向けの試験片製作など、最先端技術の基盤を支える重要な役割を担っております。「ものづくり」を通して、大切な人に安心を届けることを使命とし、技術力の研鑽と人間力の向上に全力を注いでいます。常に挑戦し続ける姿勢を忘れず、未来の技術発展に貢献してまいります。

所在地 ：栃木県河内郡上三川町大字多功2571-2

代表者 ：代表取締役社長 鉢村 高史

事業内容：航空機、自動車、宇宙関連部品の成形加工ならびに試験研究支援

URL ：http://www.tetsuka-create.co.jp/

株式会社テツカクリエート 様東京計器株式会社

東京計器株式会社は、国内初の計器メーカーとして明治時代に創業し、現在は、民間・官公庁両方の事業で社会インフラを支えているBtoBの企業です。幅広い事業分野を有しており、船舶港湾、産業機械、建設機械、上下水道、防衛、鉄道などの安全安心に貢献する製品を提供しています。2030年に向けた長期ビジョン「東京計器ビジョン2030」にて宇宙事業を成長ドライバーの一つとして掲げ、航空・宇宙関連向けマイクロ波応用機器メーカーとしての実績を基に、安全な社会の実現に貢献していきます。

所在地 ：東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ゾーンB

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 安藤 毅

事業内容：船舶港湾機器、油空圧機器、流体機器、防衛・通信機器などの設計・製造・販売事業

URL ：https://www.tokyokeiki.jp/

東京計器株式会社 様ジオマテック株式会社

ジオマテック株式会社は、日本の横浜に本拠地を構える「高機能薄膜と加工技術」のメーカーです。1953年の創業以来一貫して真空成膜技術（ナノレベルの精密・高精度な薄膜コーティングができる技術）を磨き続け、世界中のさまざまな産業・分野に対して、数々のブレークスルーをもたらし続けております。

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー9F

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 松崎 建太郎

事業内容：フラットパネルディスプレイ用基板（液晶ディスプレイ用基板、EL用基板、タッチパネル用基板）、光学機器用部品、固体レーザー用光学系部品、その他真空成膜製品の製造及び販売他

URL ：https://www.geomatec.co.jp/

ジオマテック株式会社 様株式会社キグチテクニクス

株式会社キグチテクニクスは、独立系の材料試験所として航空・宇宙・エネルギー・自動車等に使用される材料の品質および性能評価を行っている会社です。一気通貫のプロセスで、試験片づくりから材料試験まで短納期、低コスト、高品質でのサービスに努めております。

所在地 ：島根県安来市恵乃島町114番15

代表者 ：代表取締役 木口 貴弘

事業内容：試料調整から試験片加工、試験まで

URL ：https://kiguchitech.co.jp/

株式会社BULLについて

株式会社キグチテクニクス 様

BULLは「地球内外の惑星間の行き来を『当たり前』に」をビジョンに掲げ、「天体への（再）突入技術を活かし宇宙利用サービスを安価・簡潔に提供」することを目指すスタートアップ企業です。栃木県宇都宮市を拠点とした産学官連携による事業を推進しています。宇宙デブリの発生を防止する装置開発、軌道利活用のための微小重力実験衛星・装置の開発を進め、新たな時代の宇宙開発におけるSDGsに貢献します。

写真：3周年の記念撮影（BULL平出拠点にて）

社名 ：株式会社BULL（ブル）

本社 ：栃木県宇都宮市中央三丁目１-４

代表者 ：代表取締役/CEO 宇藤恭士

設立 ：2022年11月

事業内容：宇宙デブリ対策事業、軌道利活用関連事業

URL ：https://bull-space.com/