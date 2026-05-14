大好評トレンドセミナーも！2027SSトレンドを発信する「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition」が原宿にて開催

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田村駒株式会社


田村駒株式会社(https://tamurakoma.co.jp/)（大阪本社：大阪府大阪市　東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人)は、2027年SSの最新トレンドがわかる「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition」を、2026年5月20日（水）～27日（水）の期間、田村駒株式会社 東京本社(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)にて開催いたします。



また期間中、毎回大好評のトレンドセミナーも合計2回開催いたします。


見どころ　～100点以上のサンプルとIPコンテンツで商品企画のヒントに～



同時開催のトレンドセミナーで取り上げるトレンドテーマをもとに作成したサンプルが約50点、海外購入サンプルが約50点、そして多数の海外テキスタイルをご覧いただけます。



その他、商品企画・販売のヒントになるような雑貨やIPコンテンツも展示・ご提案いたします。


展示会開催概要

展示会名：「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition 2027SS」


会期： 2026年 5月20日（水）-27日（水） 10：00-17：00


会場：田村駒株式会社　東京本社　3階ショールーム(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)


料金：無料


※事前予約制とさせていただきます。恐れ入りますが、事前にinfo_exhibition@tamurakoma.co.jpへ１.社名（ブランド名）２.ご来場人数　３.希望日時をご連絡ください。


トレンドセミナーも同時開催！

展示会期間中、合計2回のトレンドセミナーも開催いたします。


今回のセミナーでは、１.2026-27AW トレードショーレポート　２.2027 マクロトレンドレポート　３.2027SSファッショントレンド予測　４.2027SS ファッション雑貨トレンド予測　について解説いたします。



日時：第1回　2025年5月20日（水）10：00～11：30


　　　第2回　2025年5月21日（木）10：00～11：30


会場：田村駒株式会社　東京本社　6階会議室(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)


料金：無料


※事前予約制とさせていただきます。恐れ入りますが、事前にinfo_exhibition@tamurakoma.co.jpへ１.社名（ブランド名）２.ご来場人数　３.希望日時をご連絡ください。



当社の企画開発室の視点を交えた、ここでしか聞けない内容が盛りだくさん！


皆様のご来場を心よりお待ちしております。


会社情報

社名：田村駒株式会社


本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10


連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700


資本金：12億4,000万円


事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社


ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/(https://tamurakoma.co.jp/)



本件に関するお問い合わせ先


田村駒株式会社　 企画開発室　担当者：都築・大槻　


TEL：03-5771-1710


MAIL：info_exhibition@tamurakoma.co.jp