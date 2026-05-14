大好評トレンドセミナーも！2027SSトレンドを発信する「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition」が原宿にて開催
田村駒株式会社(https://tamurakoma.co.jp/)（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人)は、2027年SSの最新トレンドがわかる「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition」を、2026年5月20日（水）～27日（水）の期間、田村駒株式会社 東京本社(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)にて開催いたします。
また期間中、毎回大好評のトレンドセミナーも合計2回開催いたします。
見どころ ～100点以上のサンプルとIPコンテンツで商品企画のヒントに～
同時開催のトレンドセミナーで取り上げるトレンドテーマをもとに作成したサンプルが約50点、海外購入サンプルが約50点、そして多数の海外テキスタイルをご覧いただけます。
その他、商品企画・販売のヒントになるような雑貨やIPコンテンツも展示・ご提案いたします。
展示会開催概要
展示会名：「Tamurakoma Trend Forecast Exhibition 2027SS」
会期： 2026年 5月20日（水）-27日（水） 10：00-17：00
会場：田村駒株式会社 東京本社 3階ショールーム(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)
料金：無料
※事前予約制とさせていただきます。恐れ入りますが、事前にinfo_exhibition@tamurakoma.co.jpへ１.社名（ブランド名）２.ご来場人数 ３.希望日時をご連絡ください。
トレンドセミナーも同時開催！
展示会期間中、合計2回のトレンドセミナーも開催いたします。
今回のセミナーでは、１.2026-27AW トレードショーレポート ２.2027 マクロトレンドレポート ３.2027SSファッショントレンド予測 ４.2027SS ファッション雑貨トレンド予測 について解説いたします。
日時：第1回 2025年5月20日（水）10：00～11：30
第2回 2025年5月21日（木）10：00～11：30
会場：田村駒株式会社 東京本社 6階会議室(https://maps.app.goo.gl/42coEZoDiWmU53tu7)
料金：無料
※事前予約制とさせていただきます。恐れ入りますが、事前にinfo_exhibition@tamurakoma.co.jpへ１.社名（ブランド名）２.ご来場人数 ３.希望日時をご連絡ください。
当社の企画開発室の視点を交えた、ここでしか聞けない内容が盛りだくさん！
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
会社情報
社名：田村駒株式会社
本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10
連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700
資本金：12億4,000万円
事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社
ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/(https://tamurakoma.co.jp/)
本件に関するお問い合わせ先
田村駒株式会社 企画開発室 担当者：都築・大槻
TEL：03-5771-1710
MAIL：info_exhibition@tamurakoma.co.jp