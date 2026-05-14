dinosのファッションアウトレット店舗「ディノスアウトレット淀屋橋店」が5月20日（水）にオープン

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、2026年5月20日（水）にdinosのファッション商品を取り扱う新規アウトレット店舗「ディノスアウトレット淀屋橋店」（大阪市中央区）をオープンします。当社が展開するファッションブランド「DAMA collection（ダーマ・コレクション）」や「So Close,（ソークロース）」などのアイテムを、アウトレット価格でお得に購入いただけます。また、このたびのオープンを記念して、5月20日（水）から6月13日（土）までの期間限定キャンペーンを実施いたします。

（ディノス ファッションアウトレット店舗ページ：https://www.dinos.co.jp/outletshop_s/）

大阪を代表するビジネス街 淀屋橋にオープン！

dinosでは衣類品在庫の廃棄ゼロを目指し、当社が運営する通販ブランド「ディノス」で展開するファッション商品を2011年からアウトレット店舗で販売しています。現在は関東と関西に店舗を構え、地元密着のアウトレット店としてご好評をいただいております。「ディノスアウトレット淀屋橋店」は、「梅田阪急三番街店」に次ぐ都市型ショップとしてオープンします。

「DAMA collection」などdinosの人気ファッションブランドを販売

ディノスアウトレット淀屋橋店が入居する淀屋橋ホワイトビル

取り扱いブランドは、豊かな経験を積んだミドルエイジの女性をメインターゲットにした「DAMA collection」や、"自分らしさ"を大切にするこだわりの上品カジュアルスタイルを提案する「So Close,」などです。上質なおしゃれを楽しむ女性のための洗練された大人のリアルクローズをご用意しています。

オープン初日から6月13日（土）まで、一部商品について3,300円もしくは5,500円（いずれも税込）の均一価格での提供や、一部商品が最大70％OFFとなる期間限定オープン記念キャンペーンを実施します。また、ご来店いただいた方を対象に、LINE会員登録で次回以降の本店舗への来店時に使える１,000円OFFクーポンをプレゼントします。

新店舗概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1668_1_9ce17b8b504d2ab65c8666d3d88c6f3c.jpg?v=202605140252 ]

オープニング記念キャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1668_2_6b3863feba76cbec8fb7b4c2b7302b4f.jpg?v=202605140252 ]

ディノス ファッションアウトレット店舗ページ

URL：https://www.dinos.co.jp/outletshop_s/

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、店舗・卸・ライセンス事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆ コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆ オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

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