日本の猛暑を乗り切る！　ロフテー「クールピローケース・クールパッド」新発売

ロフテー株式会社

ロフテー株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：吉川正、以下「ロフテー」）は、「クールピローケース」・「クールパッド」を5月14日より発売します。

日本の猛暑は年々厳しさを増しており、寝苦しさからなかなか寝付けないという悩みを抱える方が増えています。こうした夏特有の睡眠課題に対応するため、通気性・速乾性の良さにこだわり、触れた瞬間にひんやり感じる接触冷感素材を採用した「クールシリーズ」が新たに登場しました。お使いの寝具にプラスするだけで 、夏の寝苦しい時期でもさらっと爽やかな寝心地を提供します。

クールピローケース・クールパッド の特長

通気性・速乾性に優れた素材が汗による蒸れを軽減。さらに接触冷感機能で、夏の寝苦しい時期でも快適な睡眠をお届けします。

さらに汗をかきやすいこれからの季節にも、洗濯可能でお手入れが簡単。いつでも清潔を保てます。

カラーは「ベージュ」を採用し、お使いの寝具やベッドルームにも自然になじむシンプルなデザインに仕上げました。ピローケースはロフテーのピローと組み合わせてご使用いただくことで、より蒸れにくく、快適にお休みいただけます。

【BLANKED】 の取り扱いがスタート

使用イメージ商品詳細【BLANKED】 の取り扱いがスタート

ロフテーでは、綿繊物の産地として知られる 愛知県・三河地域で70年以上にわたり生地づくりを続ける老舗メーカー「ナカモリ」が手掛ける【BLANKED】のガーゼケットを一部店舗にて販売中です。ロフテーも愛知県西尾市で創業し、同じ三河地域にルーツをもつ両ブランドがより質の高い睡眠環境を提供するため、この度取り扱いを開始しました。

【取り扱い商品】ガーゼケット

BOCHIBOCHI(オレンジ)/NOBINOBI(緑)/YURAYURA(青)

価格（税込）：ハーフサイズ 8,250円/ シングルサイズ 13,200円

使用イメージやわらかい風合いでなめらかな肌ざわりで、使うほど人や暮らしに馴染む4重ガーゼケット