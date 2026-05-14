【デリーモ東京カフェ】超濃厚な“黒い”抹茶チョコレートを使用した限定抹茶パフェ『黒抹茶』大丸東京店にて販売

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズが運営する「パティスリー＆カフェ デリーモ」（以下、デリーモ）大丸東京店は、2026年5月1日～5月末頃(予定)までの期間、パフェ「黒抹茶」を販売いたします。

概要

【期間】2026年5月1日～2026年5月末頃(予定)

【価格】単品 3,278円(税込) / ペアリングドリンク付き 3,608円(税込)

【販売店舗】デリーモ東京カフェ(大丸東京店)

商品詳細

シェフショコラティエ江口和明がこだわり抜いた

オリジナル抹茶チョコレート「黒抹茶」を使用しています。

「黒抹茶」とは、濃厚な味わいが楽しめる黒い抹茶チョコ。まるで濃茶を飲んでいるような鮮やかな香りと強い旨味、華やかな苦みが特徴です。抹茶の濃厚さを追求し、真っ黒な見た目に仕上げました。

「黒抹茶」をアイスやクリームに仕立て、パフェにたっぷりと使用しています。

グラスの中にも生チョコやチョコクランチとして黒抹茶を使用。もちもちの求肥、サクサクのクランブルなど様々な食感がお楽しみいただけます。

抹茶と相性の良いユズや黒胡麻を組み合わせ、

ジャスミンティーやティラミスの香りを忍ばせました。

ショコラティエがつくる唯一無二の抹茶パフェを是非ご賞味ください。

販売店舗

デリーモ東京カフェ(https://de-limmo.jp/pages/delimmotokyocafe)

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 4F

TEL：03-6551-2525

営業時間：10:00-20:00(L.O 19:30)

定休日：施設に準ずる

パティスリー＆カフェデリーモとは

チョコレートに魅せられショコラティエとなった江口和明が、その魅力を余すことなく伝えるべく立ち上げたパティスリーが、デリーモです。

ヨーロッパで洋菓子の奥深さに触れ、さらにカカオの虜となったことで生まれた、素材を生かし切ることに対するこだわり。

その情熱がデリーモのアイテムには詰まっています。

『ショコラティエがつくるパティスリー』をコンセプトに、世界中から厳選したチョコレートを使ったスイーツを皆様にお届けします。

【シェフパティシエ/ショコラティエ】江口和明 Kazuaki Eguchi

東京生まれ。辻製菓専門学校を卒業後、「渋谷フランセ」に入社

その後、東京、神戸の高級チョコレート専門店にて研鑽を積む。ベルギーアントワープの老舗ショコラトリー「デルレイ」本店で研修後、他業種の商品開発を経験。 26歳の時に株式会社グローバルダイニングへ。「デカダンスドュショコラ」等、ペイストリー部門を統括。 2013年デリーモブランド立ち上げ時よりシェフパティシエ/ショコラティエに就任。

YouTubeで動画の配信中。「お菓子のなぜ？」がわかる丁寧な解説、常識にこだわらないプロならではの手抜きテクニックが反響を呼び、現在チャンネル登録者数は39万人を超え、SNSやTV等で様々な発信を行う

書籍「とんでもないお菓子作り」は第10回料理本レシピ大賞お菓子部門で大賞を受賞。

パティスリー＆カフェデリーモ ウェブサイト https://de-limmo.jp/

お問い合わせ https://de-limmo.jp/pages/contact