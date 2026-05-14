コリアーズ、「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2026年第1四半期」を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2026年第1四半期」を発刊いたしました。本レポートでは、2026年1～3月期における大阪市中心部のグレードAオフィス賃貸市場について、需給動向、賃料・空室率の推移、今後の見通しを分析しています。

需要が供給を上回り、空室率は2.6％へ低下

2026年第1四半期の新規供給は4,200坪にとどまる一方、ネットアブソープションは11,100坪を記録し、需要が供給を大きく上回りました。これにより、空室率は前期比0.3ポイント低下の2.6％となり、大阪市中心部のグレードAオフィス市場では、需給の引き締まりが一段と進んでいます。2025年までに竣工した大型オフィスビルの残空室の成約が着実に進んでいることも、市場全体の空室率低下を後押ししています。

賃料は前期比2.3％上昇、貸主優位の市況が継続

平均賃料は19,400円／坪と前期比2.3％上昇しました。空室率の低下に伴い貸主優位の市場環境が強まる中、募集賃料の引き上げや契約更改時の賃料改定の動きが広がっています。2027年以降は新規供給が年間平均5,000坪を下回る水準まで減少する見通しであり、需給環境の逼迫を背景に、賃料は今後も上昇基調を維持する可能性が高いとみられます。

テナント需要は堅調も、選択肢の減少が移転を制約

採用競争の激化を背景に、交通利便性と建物品質を重視した好立地・高グレードオフィスへの移転需要は引き続き旺盛です。一方で、移転先として検討可能な空室は減少しており、希望条件に合致する複数物件を比較検討することが難しい市況となりつつあります。募集中の物件であっても、先行して交渉が進んでいるケースが多く、移転を確実に進めるためにはスピード感のある意思決定が求められます。

プレミアムグレードでは賃料上昇が一段と加速

大阪市中心部のプレミアムグレードオフィスでは、空室率が前期比1.5ポイント低下の3.6％となりました。平均賃料は34,800円／坪（前期比＋7.9％）と、グレードA全体の上昇率（＋2.3％）を大きく上回っています。好立地・高品質なオフィスが、企業の採用力強化や従業員エンゲージメント向上に寄与するとして評価されており、テナント需要の「質への逃避」が賃料上昇を牽引しています。

「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2026年第1四半期」全文は、以下よりご覧いただけます。

レポートダウンロードリンク :https://colliers.com/ja-jp/research/osaka-office-market-q1-2026

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コリアーズ（NASDAQ、TSX：CIGI）は、商業用不動産、エンジニアリング、投資運用の分野で事業を展開する、グローバル総合プロフェッショナルサービスおよび投資運用会社です。30年以上にわたる持続的な成長実績と安定した収益基盤を背景に、資産ライフサイクル全体を通じて不可欠なサービスを提供する高付加価値事業の拡大を推進しています。

当社は、独自のパートナーシップ志向の経営哲学のもと、卓越したリーダーの育成と起業家精神に富んだ企業文化の維持に注力するとともに、社内株式保有を通じて株主との利害を一致させ、持続的な価値創出を実現しています。年間売上高57億ドル、約24,000人のプロフェッショナル、1,090億ドルの運用資産を擁するコリアーズは、世界中のクライアント、投資家、そして従業員の成功を力強く支援しています。



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