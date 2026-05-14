株式会社Yuimedi、セミナーとブース展示を実施します＠MDMD Summer 2026（2026年6月4日）

株式会社YuimediMDMD Summer 2026

■開催概要

- 会期：2026年6月4日（木）- 会場：JPタワー ホール&カンファレンス 4階- 参加費用：無料（WEB事前登録必須、2026年5月25日（月）15時まで）- 主催HP： https://event.pin-japan.com/mdmd2026summer

★来場事前登録はこちらから★

https://event.pin-japan.com/mdmd2026summer/registration

■セミナー情報

- 講演会場：A-3（A会場、14:00~14:30）- タイトル：電子カルテデータが解き明かす「なぜ」と「兆候」:RWDによる製薬マーケティングの次世代戦略- 講演者：丸山 賢志朗

リンク先：https://event.pin-japan.com/mdmd2026summer#:~:text=%EF%BC%8830min%EF%BC%89-,%E9%9B%BB%E5%AD%90,-%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C

【講演内容】

既存のRWDでは困難だった診療プロセスの「文脈」を電子カルテデータで可視化する新戦略を提示します。最短週次で未診断患者や治療候補患者を特定する「Timely Monitoring」と、医師の判断根拠まで深く探る「Deep Insight」の活用事例を紹介。レセプトデータ等の定量把握に留まらず、臨床現場のリアルタイムな兆候を捉えることで、MR活動の効率化や確度の高い戦略立案を実現する手法を解説します。

当日は弊社のブース（ブース位置：展示会場 14）も出展しています！

「院内データってどうなってるの？」、「ちょっと気になるな」という方も、ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

皆様と直接お話できるのを楽しみにしています！

MDMD Summer 2026

■ 会社概要

会社名：株式会社Yuimedi

事業内容：医療データアクセスに関するインフラ構築

代表取締役：グライムス英美里

創業：2020年11月

会社HP：https://yuimedi.com/