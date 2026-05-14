猛暑の日本を快適に過ごす冷感素材を採用したトレーニングウェアコレクション「TRAINING COOL」キャンペーン開始 アディダス トレーニングアンバサダーに滝沢カレンさんが就任

アディダス ジャパン株式会社

URL：https://www.adidas.jp/トレーニングクール(https://www.adidas.jp/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB)

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、モデル・タレントの滝沢 カレンさんと周東 佑京選手をキービジュアルに起用した、トレーニングウェアコレクション「TRAINING COOL（トレーニング クール）」のキャンペーンを2026年5月14日（木）より展開いたします。

本コレクションは、年々厳しさを増す日本の夏に向け、快適にトレーニングを楽しみたいという声に応えた日本開発のコレクションです。繊維ごとに独自構造を持つ特殊な糸技術のCOOLSENSOR(R)を採用することで、やわらかな風合いを保ちながら、ひんやりとした接触感を兼ね備えた接触冷感素材を実現しました。糸構造に由来する冷感効果のため、洗濯の後でも効果が持続します。さらに、透けにくさにも配慮しました。また、汗が繊維の間を通り抜けていく吸汗速乾性の素材を採用しており運動中も快適に過ごすことができます。運動中の動きに対応したシルエット設計とライフスタイルでも取り入れやすい洗練されたシンプルなデザイン、豊富なカラーバリエーションで、ジムや屋外トレーニング、日常的な運動に至るまで様々なシーンで着用しやすいアイテムに仕上げています。

また、アディダス トレーニングカテゴリーのアンバサダーとしてモデル・タレントの滝沢 カレンさんが就任し、今後、滝沢さんと様々なコンテンツを発信いたします。また、店頭POPでは、周東選手をはじめ、伊藤 洋輝選手、村竹 ラシッド選手、稲垣 啓太選手など各カテゴリーで活躍する選手によるオススメコメントを掲載いたします。

「TRAINING COOL」は、アディダス直営店、アディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、一部アディダス取扱店にて発売中です。

商品特徴

■ 冷感素材を採用し、日本の夏に最適化した設計

肌に触れた瞬間にひんやりした感触をもたらす、特殊断面糸COOLSENSOR(R)を採用。熱の伝導を利用した、接触冷感と、ソフトでなめらかな素材感により、日本の高温多湿な夏でも快適な着心地に仕上げています。汗を素早く吸収しやすい吸汗速乾素材が、ドライで快適な着心地を提供いたします。

■ 男女それぞれのニーズに応えるラインナップ

Tシャツ、タンクトップ、ショーツなど、夏のトレーニングに欠かせないアイテムを幅広く展開。メンズアイテムはブルーを中心としたアイテムで構成し、腕を上げた際にお腹が露出しにくい設計、また両サイドの裾にはスリットを配することでトレーニング中の激しい動きにも対応。ウィメンズアイテムには着丈の前後差を出すことで、動きやすさと腰回りやヒップをカバーするシルエットや、程よい長さの袖丈に仕上げることで二の腕もカバーしています。見た目の美しさにも配慮し、それぞれのニーズに応えるラインナップをそろえています。

アンバサダー 着用コメント

■周東 佑京選手

「着た時の第一印象は、軽くて動きやすい！でした。

特に青色は見た目も涼しくて気に入りました。」

■滝沢カレンさん

「洗練されたデザインがお気に入りです。私はピラティスや筋トレをよくやるのですが、デザインが可愛いとモチベーションがあがるんです。この「TRAINING COOL」はモチベーションを上げたい女子にはぴったりのアイテムだと思います。」

商品詳細

M TE クールセンサー 3B 半袖Tシャツ（商品番号：KF9126）自店販売価格：\4,950（税込）※周東 佑京選手着用アイテムM TE クールセンサー ショーツ（商品番号: KF6119）自店販売価格：\5,500（税込）M TE クールセンサー CB 半袖Tシャツ（商品番号: KF6124）自店販売価格：\5,170（税込）

M TE クールセンサー CB 半袖Tシャツ（商品番号: KF6124）自店販売価格：\5,170（税込）M TE クールセンサー CB スリーブレスT（商品番号: KF6130）自店販売価格：\4,730（税込）M TE クールセンサー CB スリーブレスT（商品番号: KF6128）自店販売価格：\4,730（税込）

■WOMENS

取扱店

Wクールセンサー Tシャツ（商品番号: KE9113）自店販売価格：\5,170（税込）※滝沢 カレンさん着用アイテムWクールセンサー Tシャツ（商品番号:KE9112）自店販売価格：\5,170（税込）Wクールセンサー ノースリーブ（商品番号: KE9117）自店販売価格：\4,730（税込）Wクールセンサー ノースリーブ（商品番号:KE9116）自店販売価格：\4,730（税込）Wクールセンサー ショーツ（商品番号:KE9119）自店販売価格：\5,500（税込

アディダス ブランドセンター、アディダス ブランドコアストア：全店

アディダス オンラインショップ: https://www.adidas.jp/

アディダス アプリ: https://www.adidas.jp/mobileapps(https://www.adidas.jp/mobileapps)

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

アディダス トレーニング 公式ホームページ：https://www.adidas.jp/ジム/トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%B8%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス トレーニング最新アパレル：https://www.adidas.jp/ウェア・服-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス トレーニング メンズ：https://www.adidas.jp/メンズ-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス トレーニング レディース：https://www.adidas.jp/レディース-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス トレーニング シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-トレーニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス スポーツウェア シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウェア アクセサリー：https://www.adidas.jp/アクセサリー-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

※一部店舗によって取扱商品が異なります。

(C)2026 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, are registered trademarks of adidas.