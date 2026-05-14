ココペリ、岐阜県多治見市のビジネスマッチングイベント「第20回 企業お見合い」における海外支援事業を受託

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤 繁、以下ココペリ）は、岐阜県多治見市より「第20回 企業お見合い」において、海外支援事業を受託したことをお知らせいたします。

本イベントは、地域企業の新たな取引機会の創出を目的として開催されるもので、当社はタイ企業のバイヤーとのビジネスマッチング支援や海外展開に関するサポートを通じて、中小企業の販路拡大および海外展開に貢献してまいります。

本事業受託の背景

昨今日本では、国内市場の縮小や円安の影響を背景に、海外展開による販路拡大に関心を持つ中堅・中小企業が増加しています。一方で、取引先選定への不安や言語の壁、貿易実務・物流など専門的な知識が必要となることから、実際の海外展開に踏み出せない企業も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、多治見市では地域企業の新たな販路開拓支援の一環として、本イベントにおける海外企業とのマッチング機会の創出を企画しました。

当社はこれまで培ってきたビジネスマッチングのノウハウおよび海外ネットワークを活かし、本事業を受託するに至りました。

ココペリの業務内容

本事業において、ココペリは以下の業務を担当いたします。

１.タイ企業の招聘

２.国内企業と海外企業のビジネスマッチング運営

３.タイ企業の日本企業・工場のツアー案内

イベントの概要

今後について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/111_1_25261d486392eb7156f8fd045b07d38f.jpg?v=202605141051 ]

当社は、地域金融機関と連携し、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」や海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」を通じて、これまで国内外のビジネスマッチングを推進してまいりました。

今後も、地域金融機関や自治体との連携を強化しながら、国内にとどまらない販路開拓の機会を提供し、中堅・中小企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

■株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」(https://bigadvance.jp/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)