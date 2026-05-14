水や食料だけじゃない。災害時に差が出る「睡眠の備え」Bears Rock封筒型寝袋-6℃

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

災害時の備えというと、水や食料に意識が向きがちです。

しかし、実際に生活の質を大きく左右するのが「睡眠環境」です。

避難所や自宅では、床の硬さや冷えによって十分に眠れないケースも少なくありません。

こうした“眠れない状態”は、体力の低下だけでなく、ストレスの蓄積にもつながります。

実際に行った調査では、約84%が「寝袋があると安心」と回答する一方で、約8割が未準備という結果に。

見落とされがちな“睡眠の備え”に、多くの人が不安を感じていることが分かります。

■ 災害時、意外とつらいのが「眠れないこと」

災害時というと、食料や水の備えに目が向きがちですが、実際に困るのが「睡眠環境」です。

避難所や自宅での生活では、床の硬さや冷えでなかなか眠れず、疲れが抜けないまま過ごすケースも少なくありません。

こうした状態は、体力だけでなく精神面にも負担をかけていきます。

■ 必要性は感じているのに、まだ備えられていない寝袋

災害時の備えとして、寝袋の重要性は広く認識されつつあります。

実際に行った調査でも、約84%が「災害時に寝袋があると安心」と回答しており、多くの人が睡眠環境の必要性を感じていることが分かりました。

一方で、実際の備蓄状況を見ると、約8割がまだ寝袋を準備できていないという結果に。

「必要だとは思っているけれど、後回しになっている」

そんな実態が浮かび上がっています。

防災対策というと、水や食料などに意識が向きやすく、寝具まで準備できているケースは多くありません。

しかし、避難生活では“しっかり休めるかどうか”が、体力や精神面に大きく影響します。

特に、床の硬さや冷え、慣れない環境による睡眠不足は、想像以上に大きな負担になります。

だからこそ今、「休むための備え」として寝袋を見直す人が増えています。

■ 防災で重視されるのは“シンプルな実用性”

では、どんな寝袋が求められているのか。

調査では、

・体温を保ちやすいこと

・コンパクトに収納できること

・手に取りやすい価格

といった、シンプルで実用的なポイントが上位に挙がりました。

特に重要なのが、床から伝わる冷えによる負担をどれだけ軽減できるかという点です。

■ その条件を満たす、現実的な防災寝袋

女性でも片手で運べる

こうしたポイントを踏まえて設計されているのが、Bears Rockの封筒型寝袋-6℃です。

・体を包み込む封筒型で、避難所でも寝返りしやすい設計

・冷気を遮断しやすく、体温を保ちやすい構造

・収納すればコンパクトになり、限られた備蓄スペースにも収まりやすい

さらに、約-6℃対応の設計で、

極端な高性能モデルのようにかさばりすぎず、かといって簡易的すぎない、

現実的に備えられるスペックに収まっているのが特長です。

軽量で持ち出しやすく、丸洗いも可能なため、保管面・衛生面でも扱いやすい設計になっています。

■ 防災備蓄としても活用されるBears Rockの-6℃寝袋

ゆったり使える封筒型寝袋

防災用途としても選ばれている理由は、「実際に使えるかどうか」にあります。

実際の購入者からは、

「寝袋は初めてでしたが、想像より中が広くて窮屈さがなく、布団のように自然に眠れました。

非常時でもこの感覚ならしっかり休めそうです」

「寒い日に試してみましたが、しっかり暖かくて安心感がありました。

防災用として置いておくだけでなく、実際に使えると感じられたのが大きいです」

「家の中で使ってみたら、ふかふかで想像以上に快適でした。

もしものときでも、眠れない不安が減ると思います」

「封筒型で動きやすく、圧迫感がないのが良かったです。

長時間でも無理なく過ごせそうで、いざというときの安心感につながります」

といった声が見られ、

備えるだけでなく、“しっかり休める”点が評価されています。

このように、

非常時に備えつつ、必要なときに使える寝具として、家庭での備蓄にも取り入れられています。

■ 検証が証明。Bears Rockが防災に強い理由

フルオープンで使用することも可能付属の圧縮袋でコンパクトに収納が可能製品を詳しく見る :https://bears-rock.co.jp/product/sleepingbag/sb-futo/%e5%b0%81%e7%ad%92%e5%9e%8b%e5%af%9d%e8%a2%8b-6%e2%84%83-mx-604/Bears Rock公式サイト

防災用の寝具に求められるのは、単なる保温性だけではありません。

避難生活が続く中で、しっかりと休息が取れるかどうかが、心身の負担を大きく左右します。

Bears Rockの寝袋は、中綿の弾力（反発性）とふんわりとした膨らみ（ロフト）を両立することで、体に沿いながらも圧迫感の少ない寝心地を実現しています。

体が触れる部分は適度に沈み込みながら圧力を分散し、周囲の中綿は潰れすぎず空気層を保つことで、内部は広く感じられるのに、自然に包み込まれる感覚が生まれます。

そのため、避難所や車中泊といった環境の変化がある状況でも、普段の布団に近い感覚で休むことができます。

また、耐久性の高い化学繊維中綿を採用し、長期保管に適した設計とするだけでなく、実際の使用環境を想定した保管検証も行っています。

高温多湿の倉庫や、夏場に40℃近くまで上がる環境、さらには車内での長期保管など、過酷な条件下でも「保管後にそのまま使えるか」を確認してきました。

また、洗濯後の状態変化についても検証を行い、

繰り返し使用・保管を前提とした耐久性にも配慮しています。

仕様ではなく実証で裏付けてきた点が、防災用途として選ばれている理由です。

「備える」だけでなく、「いざという時に休める」ことまで考えた寝具として、防災備蓄の選択肢として活用されています。

【調査概要】

調査名：災害時の睡眠環境と防災備蓄に関する意識調査

調査期間：2026年3月中旬

調査対象：全国30代～60代の男女

有効回答数：300名

調査方法：インターネット調査

調査主体：Bears Rock株式会社

■ 会社概要

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式サイト「防災×アウトドア」https://sonae.bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/