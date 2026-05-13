『ゲーム・オブ・スローンズ』のアルフィー・アレン主演のアクション・スリラー海外ドラマ『アトミック／極点突破』（原題：ATOMIC）

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

(C) Sky Studios Limited 2025

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、『ゲーム・オブ・スローンズ』のアルフィー・アレンが主演を務める、核爆弾を題材にしたアクション・スリラードラマ『ATOMIC』（原題）を、邦題『アトミック／極点突破』として独占日本初放送することが決定しました！

『刑事ジョン・リーバス』のグレゴリー・バークが脚本・製作総指揮を担当し、『ギャング・オブ・ロンドン』の製作陣が手がけたアクション・スリラー。北アフリカと中東を舞台に、ウラン密輸を企むカルテルの陰謀に巻き込まれ、カルテルと英米諜報部の双方から追われる身となった男たちの友情とふたりがたどる運命をスリリングなアクションと共に描く、全5話。ぜひお楽しみに！

＜放送・配信情報＞海外ドラマ『アトミック／極点突破』（全5話）

放送日時：

【字幕版】 6/19（金）より 毎週金曜 よる 10：00頃

【吹替版】 6/26（金）より 毎週金曜 あさ 9：30

※6/13（土）ひる 12：00 吹替版 第1話 先行無料放送



配信日：

【字幕版・吹替版】第1話：6/13（土）より配信開始/第2話以降：6/26（金）より毎週金曜1話ずつ配信



公式サイトURL：

https://www.bs10.jp/premium/drama/atomic/1/(https://www.bs10.jp/premium/drama/atomic/1/)

(C) Sky Studios Limited 2025STORY：

北アフリカや中東で麻薬の運び屋業をするイギリス人凄腕ドライバーのマックス。今回の仕事は、麻薬カルテルのアントニオ・アラムの依頼により、ベイルートでコカインと古代彫像を取引するというもの。サハラ砂漠を横断中、マックスは武装集団に奇襲され、謎のイギリス人JJに助けられる。過去のトラウマを抱え、生きる目的を失ったJJだが、行動を共にするうちにふたりは友情と信頼を築き上げていく。ベイルートに到着したふたりは、古代彫像の正体が実は高濃縮ウランであり、アラムが核兵器を製造する陰謀を企てていることを知る。ウラン取引を嗅ぎつけた米CIAエージェントのキャシー・エリオットも捜査を開始。自分たちがウランを運んでいるのを知ったマックスとJJは、カルテル、CIA、英情報部、武装グループなどに追われながら、自分たちの命を救うか？ 世界を守るために核爆弾が悪党の手に渡るのを防ぐか？ という究極の決断を迫られる。