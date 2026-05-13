【新日本海フェリー・新潟-小樽航路限定】３０歳以下限定！７月乗船！旅行にも帰省にも使える「新日本海フェリーU３０プラン」発売！

株式会社ＳＨＫライン

ヴィーナストラベルは、新潟と小樽を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『新日本海フェリーU30プラン』を発売いたしました。30歳以下限定！1名様の片道乗船券と特典がついたお得な商品です。※苫小牧東航路は対象外

【特典1】船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分

【特典2】船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！

船旅にはベストシーズン！この機会に船旅デビューしませんか？

♦新日本海フェリー

新潟～小樽を結ぶ、2017年就航 らべんだあ・あざれあ にて快適な船の旅をお楽しみください。

新日本海フェリー

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

※写真はすべてイメージです。

船室・ツーリストＡ船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド

下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

♦旅行商品について

船内・レストラン（有料）船内・フォワードサロン船内・大浴場

商品名

新日本海フェリーU30プラン【WEB予約限定】

設定日/ご旅行代金

2026年7月１日乗船～7月29日乗船まで

※乗船不可日/7月17日～7月20日

1名様（乗用車なし） 13,500円(税込)

運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 34,000円(税込)

旅行代金に含まれるもの

新日本海フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）

【乗用車付きのみ】乗用車１台<5Ｍ未満>

船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分

★さらに！船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！

添乗員は同行しません。

貨物車やバイクの追加はできません。

苫小牧東航路は設定ありません。

北海道発商品もございます。

最少催行人員 1名様

お申込み期日

ヴィーナストラベルホームページより

WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。



同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://www.snf.jp/