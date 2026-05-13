【OKJ】『ベラチェーン（BERA）』の取扱いに関するお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

当社は、OKJ（暗号資産取引所）にて、『ベラチェーン（BERA）』を、2026年5月20日に取扱い開始することをお知らせいたします。これにより、OKJは、52種類の暗号資産を取扱うことになります。

ベラ（BERA）は、Web3アプリケーションの発展を目的として設計されたブロックチェーンプロジェクト「Berachain」のネイティブトークンです。Berachainは、独自のコンセンサスモデルや流動性重視の仕組みを採用し、ネットワークのセキュリティと資本効率の両立を図っている点が特徴です。BERAは、ガバナンスやステーキング、取引手数料の支払いなどに利用されるほか、エコシステム内の各種プロトコルにおいて重要な役割を担っています。



■詳細情報

取扱い開始暗号資産：ベラチェーン（BERA）

対応サービス：取引所、販売所、積立、入出庫

取扱い開始予定日時：2026年5月20日（水） 17:00

※開始時刻は前後する場合がございます。

■対応ネットワーク

Berachain

■ベラチェーン（BERA）の概要

名称：ベラチェーン

シンボル：BERA

関連サイト：https://www.berachain.com/



当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

会社名 : オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 5 階

設立年月 : 2017 年 9 月 19 日

代表者 : 代表取締役 馮 鐘揚

事業概要 : 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第 00020 号

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

URL : https://www.okj.com