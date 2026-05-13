おうちで楽しむ名店の味！“ロケ弁”＆“推し弁”特集「第４回　お弁当コレクション」

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店は５／１３（水）～２６（火）、「第４回 お弁当コレクション」を開催します。ゴールデンウイークも明け、初夏の暑さを感じるこの時期、「料理をするのが少しおっくう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。本企画では、人気の“ロケ弁”をはじめ、各ショップが自信をもっておすすめする“推し弁”をご紹介。初出店の〈ととりべぇ〉や、季節限定のお弁当など、ご自宅で本格的な味わいを気軽に楽しめるラインアップを取り揃えました。

現場で愛され続ける！人気“ロケ弁”大集合

〈オーベルジーヌ〉 地下１階 集中レジ横特設スペース

ビーフカレーポテト＆バター付（１食） １,４０４円

※５／１３（水）→２６（火）

※平日各日２０食限り、土日各日３０食

国産牛のバラ肉を香味野菜と一緒にじっくり柔らかく煮込みました。

三元豚ロースカツカレー ポテト＆バター付（１食） １,２９６円

※５／１３（水）→１９（火）

※平日各日２０食限り、土日各日３０食限り

上質な三元豚ロース肉を揚げました。

初登場

エビフライカレー ポテト＆バター付（１食） １,２９６円

※５／２０（水）→２６（火）

※平日各日２０食限り、土日各日３０食限り

エビフライが３本入っています。

初登場

※販売開始時間は各日１１時から

※お一人様合計２個まで（組み合わせ自由）。

※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※内容が変更となる場合がございます。

〈三代目 千代谷〉 地下１階 ほっぺタウン催事場

鶏の竜田揚げ弁当（１食） １,１８０円

※５／１３（水）→１９（火）

※数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

冷めてもおいしく食べられるようなサクサク食感と揚げ加減が特徴です。

〈ととりべぇ〉 地下１階 ほっぺタウン催事場

【椿】鯖の西京焼き（１食） １,２００円

鯖の西京焼きが主役のお弁当。豊かな風味のお浸しや、紫キャベツの甘酢漬け、いぶりがっこのポテトサラダが絶妙なバランスを生み出します。

初出店

【皐月】赤魚の漬け焼き（１食） １,６００円

赤魚の漬け焼きが主役の特製弁当。香ばしい味わいが口の中に広がり、食欲をそそります。色とりどりの副菜は、どれも趣向を凝らした一品ばかり。

初出店

※５／２０（水）→２６（火）

〈割烹 坊々樹 五つ星のり弁〉 地下１階 ほっぺタウン

のり弁鮭ハラス焼き（１食） １,２８０円

第１回「日本ロケ弁大賞」で金賞を受賞。米の隅田屋×和食の〈割烹 坊々樹〉。老舗の技と技で完成した米を楽しむのり弁。

出汁巻きのり弁（１食） １,５００円

※５／１３（水）→２６（火）

熟練の職人が毎朝一本ずつ手焼きで仕上げた出汁巻き玉子は冷めてもなめらかな食感と豊かな出汁の香りが特徴です。

季節限定から定番のお弁当まで！／地下１階 ほっぺタウン

〈北辰鮨〉初夏の海鮮弁当（１食） １,５８０円

※５／１３（水）→２６（火）

桜えびを始めとした、旬の食材と人気の海鮮入り。

〈古市庵〉海老と季節野菜の夏ばら寿司（１食） ７７７円

※５／１３（水）→８／２５（火）

夏野菜を盛付けた、さっぱりとした味わいのちらし寿司。

〈日本料理 なだ万〉初夏の涼味（１食） １,８９０円

※６／１９（金）まで

旨み溢れるしらす生姜御飯と枝豆スープ。

〈銀座鳴門〉うなぎ弁当（１食） ３,７２６円

外はパリっと、中はふっくら仕上げた自慢のお弁当。

〈井泉本店〉一口ヒレかつ弁当（１食） １,０９８円

一口サイズで食べやすいヒレかつの弁当。

〈ＲＦ１〉スモークサーモンと蒸し鶏の美 Ｓａｌａｄ ｂｅｎｔｏ（１食） １,２８９円

野菜の多彩な味わいが楽しめます。

〈ポール・ボキューズ〉牛タンシチュー＆バターライス（１食） １,０８０円

芳醇なデミグラスソースで煮込んだ肉厚牛タンシチュー。

〈まつおか〉カラスカレイの味噌漬け焼き御膳（１食） １,１８８円

人気のやわらかいカラスカレイを自家製味噌タレに漬けこんだ上品な味わいのお弁当。

〈銀座天一〉天丼弁当（竹）（１食） １,２４２円

定番のえび、ほくほくのさつまいも、なすなどを乗せた、愛され続ける天丼です。

〈神戸コロッケ〉ひれ・コロ重（１食） ６８９円

人気の一口ひれカツとじゃがいもコロッケを一緒にしました。北海道産の男爵いもと、玉ねぎなどの野菜の甘みを活かして、素材本来の風味を追求したコロッケと、脂身が少なく、柔らかなヒレかつがポイント。

〈有職〉彩肴弁当（１食） １,６２０円

茶巾寿司（小）と太巻にお野菜の炊き合わせなどをあしらった寿司御前。

※数に限りのある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※価格は全て税込です。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260513_obento_collection.html