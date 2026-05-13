「ペットの口臭は、迷惑行為」──啓発MV『食べたなら、歯磨き革命』Vol.4「口臭は迷惑行為です編」公開

ドッグダイナー株式会社口臭は迷惑行為です

ペット用健康食品のインターネット販売を手がけるドッグダイナー株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石田真彩子)は、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルミュージックビデオ『食べたなら、歯磨き革命』Vol.4「口臭は迷惑行為です編」を、2026年5月13日に公開いたしました。本作は、Vol.1～Vol.3の共感・コメディ路線を経て、シリーズで初めて「ペットの口臭は迷惑行為である」という社会的課題に正面から切り込む第4弾。遊園地でデートする犬と猫の物語を通じて、誰もが感じていながら口に出せなかった"優しい無関心"の存在を問いかけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GCMTCLzW3cs ]

▼ ミュージックビデオ視聴URL

YouTube: https://www.youtube.com/shorts/GCMTCLzW3cs

特設ページ(楽天): https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/contents/hamigaki12/

■ ミュージックビデオ公開の概要

ドッグダイナー株式会社は、犬猫の口腔ケアの重要性を音楽を通じて伝える啓発ミュージックビデオシリーズ『食べたなら、歯磨き革命』の第4弾「口臭は迷惑行為です編」を公開いたしました。

【作品情報】

タイトル:食べたなら、歯磨き革命 Vol.4「口臭は迷惑行為です編」

公開日:2026年5月13日

尺:約20秒

フォーマット:縦型ショート動画

公開URL:https://www.youtube.com/shorts/GCMTCLzW3cs

■ MVのストーリー:遊園地デート、観覧車、そしてキスの瞬間

舞台は、晴れた日の遊園地。

おしゃれな縞模様のTシャツを着たトイプードルが、リボンをつけた青い猫とデート中。観覧車を待ちながらはしゃぐ二人--ところがトイプードルが大きく口を開けた瞬間、緑色の口臭が立ちのぼり、周囲のうさぎやパンダまで一斉に顔をしかめます。

夜、いよいよ観覧車の中。

星空のような夜景を背景に、トイプードルが意を決して猫に近づきます。しかし、キスをしようとした瞬間、猫の顔が青ざめて固まる--口臭で、近づけない。

そこで猫がそっと取り出すのは、「食べる歯磨き革命」。

翌日、噴水の前のベンチで、二人は寄り添ってキスを交わします。

そして、画面に静かに刻まれる一言。

ペットの口臭は、迷惑行為。

■ 公開の背景:なぜ"迷惑行為"とまで言い切るのか

シリーズ第4弾にして、当社は初めて踏み込みました。

ペットの口臭は、健康問題であると同時に、迷惑行為でもある。

強い言葉です。しかし、この言葉を選ぶには理由があります。

公園で、カフェで、電車で、友人の家で--抱っこしたペットのお口の臭いに、周囲の人が一瞬眉をひそめる場面を、見たことがないでしょうか。けれど、誰も口にはしません。「あなたのワンちゃん、口臭がきついですよ」--そんなことを、相手の家族同然の存在に対して、言えるはずがないのです。

注意しにくい、他人の口臭。 もっと注意しにくい、ペットの口臭。

そして、もっと深刻なことがあります。

飼い主自身が、慣れてしまって気づいていないということです。

「うちの子、歯磨きできないのよね～」と笑顔で話している、そのお口の中で、愛犬・愛猫はすでに歯周病を抱えているかもしれません。歯磨きをしないという選択は、可愛さで包めるものではなく、他者への配慮とペット自身の健康の両方を損なう選択です。

私たちはこの問題を、糾弾するつもりはありません。ただ、「気づいてほしい」のです。

「迷惑行為」という強い言葉を使ったのは、それが事実だからです。事実から目を背けたまま"優しい無関心"でいることが、結果としてペットを苦しめている--そのことに、一人でも多くの飼い主に気づいてほしい。それが本MVの目的です。

■ ペットの歯周病が抱えるリスク

- 3歳以上の犬の約80%が歯周病(米国獣医歯科学会 American Veterinary Dental College)- 重度の歯周病がある犬は死亡リスクが約1.4～1.6倍高い(米国Banfield Pet Hospital 大規模調査)- 歯周病菌は血液を介して心臓・脳・腎臓にも影響を及ぼすことが指摘されている

口臭は、その入口に過ぎません。放置すれば、ペットは大きな代償を払うことになります。

■ 商品「食べる歯磨き革命」について

「食べる歯磨き革命」は、ごはんにかけるだけでペットの口腔ケアをサポートするプロポリス入りの無添加粉末タイプ健康食品です。

【商品の特長】

- ごはんにかけるだけの手軽さ- 完全無添加・粉末タイプ(着色料・保存料不使用)- 犬・猫兼用- プロポリス配合

【当社のこだわり:すべての原材料を公開】

当社は「〇〇エキス」「独自の風味成分」といった、中身の不明瞭な曖昧表示を一切行いません。使用する原材料はすべてパッケージおよび商品ページに公開しています。

犬や猫は、食事を口にゆすいだり吐き出したりできません。与えられたものを、すべて体に取り込みます。だからこそ、飼い主が「何を与えているか」を明確に把握できる状態であるべきだと、当社は考えています。

また、添加物の多い食事自体も、口臭の一因となります。「食べる歯磨き革命」は、口腔ケアと全身の健康、その両立を追求した完全無添加の製品です。

歯磨きを嫌がる子、時間が取れない飼い主、高齢で歯磨きが難しい子--多様な事情に寄り添える形として開発されました。

商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/

■ シリーズ展開について

『食べたなら、歯磨き革命』は、テーマ別にシリーズ化を続けているプロジェクトです。

- Vol.1「ポメラニアン編」(2026年4月23日公開)- しっとり共感型 Vol.2「柴犬編・口臭から逃げろ!」(2026年4月30日公開)- コメディ型 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」(2026年5月8日公開)- 犬あるある共感型- Vol.4「口臭は迷惑行為です編」(2026年5月13日公開)- 社会提言型 ← 今回- 今後も犬種別・テーマ別に順次公開予定

毎回トーン・表現方法を変えながら、一人でも多くの飼い主に「お口の健康」を意識していただくきっかけを届けてまいります。

■ 代表コメント(石田真彩子)

「ご飯を食べ終わった犬や猫が、『じゃあ、歯磨いてくるね』と洗面台に向かう姿を、私は一度も見たことがありません。

人間は自分で歯を守れますが、ペットはそうはいきません。だからこそ、私たち飼い主がやるしかないのです。

そして、今回のVol.4ではどうしても伝えたいことがあり、これまでで一番強い言葉を選びました。

ペットの口臭は、迷惑行為です。

きつい言い方だと、自分でも分かっています。けれど、それくらい強く言わないと、伝わらないと判断しました。

注意しにくい、他人の口臭。もっと言いにくい、犬や猫の口臭。『あなたのワンちゃんの口臭、ちょっとキツいよ』なんて、家族同然の存在に対して、誰も言えるはずがありません。だから、みんなが気づかないふりをしている。

そして、もっと深刻なのは--飼い主さん自身が、慣れてしまって気づいていないことです。

『うちの子、歯磨きできないのよね～』と笑っているその瞬間、愛犬・愛猫はすでに歯周病を抱え、心臓病や腎臓病、認知症、死亡リスクの上昇という重い代償を払っているかもしれない。

私はこのMVで、誰かを糾弾したいわけではありません。ただ、気づいてほしいのです。

そして、気づいた人に、続けやすい選択肢を届けたい。それが『食べる歯磨き革命』であり、ごはんにかけるだけの完全無添加にこだわった理由です。

口臭は、迷惑行為。けれど、対処方法は確かにあります。Vol.4が、その第一歩のきっかけになることを、心から願っています」

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名:ドッグダイナー株式会社- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-40- 代表取締役:石田真彩子- 事業内容:犬・猫・ペット用健康食品のインターネット販売- 楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/

【報道関係者様のお問い合わせ】

ドッグダイナー株式会社

メールアドレス:ddogdiner@dogdiner.co.jp