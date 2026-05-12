【グローブ・トロッター】公式オンラインストア限定キープセイクボックス

グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

誕生・成長・記念日など、人生の大切な瞬間を保管するための「キープセイクボックス」コレクションをご紹介します。日本公式オンラインストア限定販売で、パーソナライズが可能。受注生産で、世界でひとつだけのボックスをお届けいたします 。

グローブ・トロッターのスーツケースと同様に、ブランドを特徴づけるヴァルカナイズド・ファイバーボードを使用して、英国の工房で熟練の職人が一点ずつハンドクラフトで仕上げるボックスは、単なる収納ケースではありません 。それは、人生の記録であり、次世代へと受け継がれる家族の記憶。

思い出を保管

キープセイク（Keepsake）は、英語で「形見」「記念品」「思い出の品」という意味をもつ言葉。出生証明書・乳歯・シルバースプーンなど子供の成長の記録、お気に入りのブランケットの切れ端や初めてのアイテムの保管、出産祝い・誕生日・洗礼などのギフトにも最適です。

パーソナリゼーションが可能

蓋部分は、お名前や生年月日などをプリントできるフルパーソナライズ仕様 。「人生の節目」を祝うギフトとして、また、子供の成長の証を保管する宝物ボックスとして、世界にひとつだけの価値が加えられます。

自然界を描く3つのテーマと2色展開で、計6種類のバリエーション

子供が喜ぶようなあたたかみもあり、大人のインテリアにも馴染む繊細なタッチ。スーツケースと共通のレザーコーナーや金具のディテールは、グローブ・トロッターが約130年間培ってきた「旅の美学」を象徴します

商品概要

Sea Life (海)：アイボリー×デザートローズ／ロイヤルブルー×ネイビー（写真）Woodland (森)：グリーン×ブラウン（写真）／アイボリー×レンジSafari (サファリ)：アイボリー×ナチュラル（写真）／ブラウン×ナチュラル

商品名：キープセイクボックス

容量：16.5L

サイズ：30.5 x 20.5 x 26.5cm - W x H x D

納期：受注後 約2～2.5ヶ月

価格：\198,000（税込）

販売店：グローブ・トロッター 日本公式オンラインストア限定

https://jp.globe-trotter.com/collections/occasions

仕様：完全受注生産、オンラインストア上で蓋への名入れ・日付入れ指示可能

素材：ヴァルカナイズド・ファイバーボード、ベジタブルタンニンレザー

グローブ・トロッターについて

旅人とともに

129年の歴史を越えて。

今や英国デザインの代名詞となったグローブ・トロッター（1897年創業）は、ハンドメイドのラゲッジやレザーコレクションを展開する、プレミアム・トラベル・ライフスタイルブランドです。すべてのスーツケースは、イギリスのハートフォードシャー州で、熟練の職人の手によってつくられており、ヴィクトリア朝時代から続く伝統的な製法と、当時の機械を継承しています。

長きにわたり、グローブ・トロッターは数多くの著名な旅人たちに愛されてきました。南極探検家のロバート・スコット、エリザベス2世女王、エディ・レッドメイン、ケイト・モス。時代を象徴する顔ぶれと、その歩みを共にしています。

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グローブ・トロッター・アジアパシフィック株式会社

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グローブ・トロッター 銀座 ☎03-6161-1897