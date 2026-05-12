国内売上No.1を獲得したオールインワンファンデーションシリーズから、夏肌にひんやり涼しい涼感タイプが新登場（夏用特別品）

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、スキンケアブランド『パーフェクトワン』から、ファンデーション市場において国内売上No.1※1を獲得したオールインワンファンデーションシリーズの新商品として、つけるたびにひんやり心地よい涼感と、年齢による肌悩みをしっかりカバー※2する機能を兼ね備えた、1つで9役のオールインワンファンデーション「パーフェクトワン グロウ＆カバークッションファンデーション クール」を2026年6月15日（月）に新発売いたします。

パーフェクトワン グロウ＆カバークッションファンデーション クール（14g レフィル／税込 4,180円、ケース／税込1,100円）

【新商品のポイント】

１. ひんやり冷感-3.1℃！3種のクール成分で心地よい涼感を実現

２. アルプスの氷河水をリポソーム化した成分を配合

３. 肌にピタッと密着し、年齢肌の悩みをしっかりカバー

夏の肌悩みから誕生した、ひんやり涼感クッションファンデーション

「パーフェクトワン グロウ＆カバークッションファンデーション クール」は、近年続く猛暑でも、涼しく快適にメイクを楽しんでいただける涼感タイプのオールインワンファンデーションです。ひんやりとした心地よさを追求し、厳選した3種のクール成分※3を配合することで、メイク時や日中のメイク直しのたびに、肌にひんやりとした心地よい涼感をもたらします。さらに、アルプスの氷河水をリポソーム化した成分※4を配合し、角層まで届けます。また、好評の定番品「グロウ＆カバークッションファンデーション」の魅力はそのままに、肌にピタッと密着し、年齢による肌悩みをしっかり補整するカバー力※2 と、SPF50+PA++++ の国内最高レベル※5のUVカット力を搭載。1つで9役（美容液、クリーム、化粧下地、ファンデーション、日焼け止め、コンシーラー、ハイライト※6、カラーコントロール、フェイスパウダー）の機能を持ち、時短で簡単にプロ級の仕上がり※2を叶えます。涼感タイプのオールインワンファンデーションを使って快適な夏を過ごしたい方、シミ・シワ・くすみなどの肌悩みを厚塗り感なくしっかりカバー※2したい方におすすめの商品です。

【開発背景】

『パーフェクトワン』の中でも好評の定番品「グロウ＆カバークッションファンデーション」を含むオールインワンファンデーションシリーズは、ファンデーション市場において国内売上No.1※1を獲得し、多くのお客さまにご愛用いただいています。

近年、厳しい夏の暑さの中でのメイクは、強い日差しや汗・皮脂によるベタつきや化粧崩れが起こりやすく、メイクそのものが億劫になりがちです。そんな季節特有の不快感を軽減し、暑い夏でも快適に過ごしていただきたいという想いのもと、定番品の特長を活かした夏用ファンデーションとして、この度「パーフェクトワン グロウ＆カバークッションファンデーション クール」を新発売いたします。夏のメイクを楽しんでいただけるよう、肌にのせるたびにひんやり心地よい涼感にこだわったアイテムです。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。

【商品特長】- ひんやり冷感-3.1℃！3種のクール成分※3で心地よい涼感を実現

ひんやりとした心地よさを叶えるため、成分の選定とバランスにこだわり、3種のクール成分※3を配合。これらを組み合わせることで「つけた瞬間のキレのある冷感」と「ほどよく穏やかに続く冷感」を両立し、心地よい涼感を実現しています。ファンデーションをポンポンとのせるたびにひんやりとした涼感が広がり、夏の暑い日のメイク時や日中のメイク直しも快適にお過ごしいただけます。

- アルプスの氷河水をリポソーム化した成分※4を配合

アルプスの氷河水をリポソーム化して配合※4することで、角層まで届けます。また、夏の強い日差しによる乾燥ダメージに着目し、肌を整える成分※7を配合。健やかな肌へ導きます。

- 肌にピタッと密着し、年齢肌※8の悩みをしっかりカバー※2

好評の定番品「グロウ＆カバークッションファンデーション」の高密着スキンカバー処方を採用し、肌にピタッと密着して年齢肌※8の悩みを全方位カバー※2。加えて、SPF50+PA++++ の国内最高レベル※5のUVカット力も兼ね備えています。さらに、美容液、クリーム、化粧下地、ファンデーション、日焼け止め、コンシーラー、ハイライト※6、カラーコントロール、フェイスパウダーの9つの機能を1つにし、時短なのに厚塗り感なく崩れにくい仕上がりと、快適な夏メイクを叶えます。また、光反射効果を持つダイヤモンドパウダー※9と、高輝度のパールパウダー※10を配合し、透明感※2のあるツヤ肌へ導きます。

※1 ファンデーション市場において：富士経済「化粧品マーケティング要覧2025」（BB（CC）部門／メーカー、ブランドシェア2024年実績） ※2 メイクアップ効果による ※3 メントール、メントキシプロパンジオール、メントングリセリンアセタール(冷感剤) ※4 水、エタノール(溶剤)、レシチン(乳化剤) ※5 SPF・PA値において、国内最高レベルのUVカット力 ※6 肌を明るく見せること ※7 アラントイン、グリチルリチン酸２Ｋ(皮膚コンディショニング剤) ※8 年齢に応じた肌 ※9 ダイヤモンド末(滑沢剤) ※10 合成フルオロフロゴパイト(体質顔料)

【商品概要】

商品名

パーフェクトワン グロウ＆カバークッションファンデーション クール

展開色

・ナチュラル：多くの方の肌色になじみやすいオークル系

UVカット力

SPF50+／PA++++

使用方法

専用パフを使い、スポンジ部分を押して適量を取ります。顔にポンポンと軽く押し当てるようにつけ、全体になじませます。

容量・価格

レフィル（パフ付き）：14g／税抜3,800円（10％税込4,180円）

ケース：税抜1,000円（10％税込1,100円）

お求め方法

パーフェクトワン公式オンラインショップ／お電話でのご注文

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績9,000万個※2を突破しています。

▶おかげさまで『パーフェクトワン』は、誕生から20周年を迎えました。記念のspecialサイトもぜひご覧ください。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2026年2月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP