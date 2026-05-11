一般社団法人Next Education「EDIX東京2026」に出展「数学／英語のトリセツ」×「My Certs」で、学習支援と校務DXを同時に実現

一般社団法人Next Education

一般社団法人 Next Education（所在地：佐賀県唐津市）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「EDIX東京2026」に出展いたします。

ブースでは、中学・高校生向け学習書「数学／英語のトリセツ」シリーズと、デジタル証明書発行サービス「My Certs」を展示し、学習支援と校務DXの両面から教育現場の課題解決につながる提案を行います。

■ EDIXへの出展について

EDIX（エディックス）は、文部科学省・経済産業省・デジタル庁ほか教育関係省庁の後援を受ける、教育分野で日本最大の展示会です。学校・教育委員会・大学・企業の人事研修部門など、教育に関わる幅広い層が来場します。

一般社団法人 Next Educationは、「教育を通じて子どもたちの学びと未来を支えること」を理念に掲げ、教育コンテンツの開発・提供と学校DX支援の両輪で事業を展開しています。今回のEDIX出展では、同法人が手がける2つのサービス・プロダクトを中心に展示・デモを行い、教育現場の課題解決につながるご提案をいたします。

■ ブース展示内容

【1】「数学／英語のトリセツ」シリーズ

「なぜそうなるのか」を丁寧に解説し、根本から理解できる構成にこだわった中学・高校生向けの学習書シリーズです。授業の予習・復習や定期テスト対策に加え、欠席時の学習フォローや家庭学習支援にも活用いただけます。

【2】デジタル証明書発行サービス「My Certs」

ブロックチェーン技術を活用し、卒業証書・在学証明書・各種資格証明書をデジタルで発行・管理・共有できるクラウドサービスです。

いまだ多くの学校で紙や印刷に頼っており、教職員の皆様の残業や大きな負担となっている証明書発行業務。これをデジタルに転換することで、発行コストの削減・業務効率化・証明書の真正性確保に貢献します。

さらに、EDIXご来場者さま限定の特典として、管理画面の初期設定、使い方のご案内、証明書発行に関する導入サポートを、先着50団体に無償で提供するキャンペーンを実施いたします。

ブースでは実際の操作画面をデモンストレーションしながらご説明いたします。個別のご相談にも対応いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113486/table/5_1_5b37bd45123e2d7218a257f6d69d449c.jpg?v=202605120351 ]

■ 一般社団法人 Next Education について

「教育を通じて子どもたちの学びと未来を支えること」を目的に、教育事業を展開する一般社団法人です。中学・高校向け学習書「数学／英語のトリセツシリーズ」の出版・販売、デジタル証明書サービス「My Certs」の提供のほか、佐賀県唐津市ではふるさと納税を活用した教育・子ども支援の取り組みや子ども食堂の運営にも携わっています。

法人名

一般社団法人Next Education

所在地

佐賀県唐津市栄町２５７１番地２１

公式サイト

https://next-edu21.org/

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 Next Education 広報担当

E-mail：info@torisetu.me

公式サイト：https://next-edu21.org/