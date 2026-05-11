「.LIVE」のヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』が7月17日（金）に開催決定！本人コメントも公開！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属のヤマト イオリの2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』開催情報、ならびに『ちゃやまち推しフェスティバル』への出演情報をあわせてお知らせします。

■ヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』開催決定！

ヤマト イオリの2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』が2026年7月17日（金）にharevutaiにて開催することが決定いたしました。

歌と物語が交差する第1部、そして歌をメインにお届けする音楽LIVEとなる第2部の2部構成！どんな物語が待っているのか？どんな歌を披露するのか？当日をお楽しみに！



現在、イベント特設サイトでは詳細情報を公開しているほか、SPWNにてチケットの一次抽選申し込みを受付中です。

【特設公式サイトはこちら】

https://iori-solo-2nd.appland.co.jp/

さらに、ライブグッズの事前販売も決定！！詳細は公式Xで告知予定ですので、続報をお楽しみに！

■本人からのメッセージコメント公開！

【ヤマト イオリ コメント】

みんなさんこんにちは！ヤマトイオリです！

なんとこの度、ヤマトイオリ2ndソロライブの開催が決定しました！！

ありがとうございますT T

マネージャーさんから「イオリン大事なお話が……」って深刻な顔で呼ばれた時は何話されるのかと思ってすごいビクビクしてたので(心当たりはないです本当です！！！)、

「夏にイオリンのソロイベントをやりましょう！！！！」って言われた時、うれしさとびっくりで会議室で泣いてしまいました笑笑

自分の2nd開催が来るなんてまだ全然考えてもなかったので、すっごくうれしかったです！

自分を囲む環境に本当に感謝しています！

1stソロライブからさらにパワーアップした姿を見せられるようにたくさん準備しています！

みんなさんにぜひ見届けて欲しいなと思ってます！

会場でお待ちしてます！！！

■イベント概要

【日程】

2026年7月17日（金）第1部・第2部 全2公演

【公演時間】

第1部 開場 13:00 開演 14:00

第2部 開場 18:30 開演 19:00

【会場】

harevutai（https://harevutai.com/access/）

【出演】

ヤマト イオリ

＜ゲスト＞電脳少女シロ／ばあちゃる／富士葵／猫宮ひなた

【特設公式サイト】

https://iori-solo-2nd.appland.co.jp/

■チケット販売情報

▼現地チケット

本イベントはオールスタンディングでのご案内となります。

現地通し＋配信通しチケットは、それぞれご購入いただくよりも500円お得にご購入いただけます！

【チケット料金（税込）】

・第1部 単体チケット： 7,500円

・第2部 単体チケット： 7,500円

・現地2公演通しチケット： 15,000円

・現地通し＋配信通しチケット：29,500円

＜会場入場特典＞

チケット風カード

＜現地2公演通し券特典＞

乗員風アクリルバッジ

※入場特典は公演ごとにデザインが異なります。デザインは公式X（旧Twitter）、特設サイトでの続報をお待ちください。

※現地2公演通し券をご購入いただいた方には、入場特典は2種すべてプレゼントいたします。

※現地通し＋配信通しチケットをご購入いただいた方には、現地通し特典に加えて配信通し特典もプレゼントいたします。

【応募期間】

一次抽選申し込み：～ 5月24日（日）23時59分 ※現在受付中

【現地チケット受付URL】

https://spwn.jp/events/evt_zLgvgqbO8zDPe7VHspCf

▼配信チケット

【配信チケット料金（税込）】

・第1部 単体チケット： 7,500円

・第2部 単体チケット： 7,500円

・配信2公演通しチケット： 15,000円

＜配信2公演通し券特典＞

スマホ壁紙

※デザインは公式X（旧Twitter）、特設サイトでの続報をお待ちください。

【販売期間】

～ 2026年8月10日（月）23時59分

【配信チケット販売URL】

https://spwn.jp/events/evt_lpkHUr25QMsRK5kaFawT

■『ちゃやまち推しフェスティバル』ステージ出演決定！

「推し」コンテンツが集う関西最大級のイベント『ちゃやまち推しフェスティバル2026』に.LIVE・ぶいぱいメンバーが出演いたします！

■【.LIVE × ぶいぱい】APPLANDミニLIVE in ちゃやまち 概要

【日時】

2026年6月20日（土）11時00分～11時40分



【会場】

ちゃプラステージ（MBS本社1F）



【出演】

電脳少女シロ／神楽すず／ヤマト イオリ／七星みりり／リクム／紅蓮罰まる／秘間慈ぱね



現地での観覧は無料！どなたでも自由にお越しいただけます。さらに、会場にお越しいただけない方のために有料配信も決定！

現地観覧の抽選方法や配信チケットに関する続報は後日お知らせ予定です。ぜひお楽しみに！



【ちゃやまち推しフェスティバル公式HP】

https://www.mbs.jp/oshifes/

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/