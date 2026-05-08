【Samansa Mos2】長年愛されてきた「SA刺繍」シリーズが待望の復刻！ブランド40周年を彩るナチュラルガーリーなアイテムが5月14日(木)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する主力ブランド「Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）」は、ブランド誕生40周年を記念し、ブランドを象徴する「40th Anniversary SA刺繍シリーズ」を2026年5月14日（木）より全国のSamansa Mos2店舗および公式WEBストア「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/Ws6V

このたび、Samansa Mos2らしいディテールとして長年親しまれてきた「SA刺繍」が、特別に復刻。「SA刺繍」は、Samansa Mos2の頭文字から取ったアルファベットの刺繍で、ブランドの原点であるナチュラルであたたかな世界観で多くの支持を集めてきた大人気シリーズです。シンプルなデザインの中にさりげなく施された刺繍が、“気づいた瞬間に嬉しくなる特別感”を演出します。今回は、ブランド誕生40周年を記念した限定復刻として、フランスのアンティーク古着から着想を得た、ナチュラルガーリーなアイテム全4型を展開いたします。

ワンピース、ボトムス、付け襟には、さりげない可愛さを添える刺繍を施しました。付け襟にはくるみボタンをあしらい、やさしげなSamansa Mos2らしい世界観を表現。バッグは、フロントに“SA”のロゴを配し、丸みのあるオーバル型でやわらかな印象に仕上げました。全アイテムは、ナチュラルカラーを基調とした統一感のあるデザインで、シリーズ全体のコーディネートもお楽しみいただけます。

Samansa Mos2の40周年という節目にふさわしい、これまでの歩みを感じられる特別なコレクションを、ぜひ日々の装いに取り入れてお楽しみください。

■「Samansa Mos2 40th Anniversary SA刺繍シリーズ」販売概要

発売日：2026年5月14日（木）※ECサイトは同日12時、ほかECサイトは5月14日（木）より順次

販売場所：全国のSamansa Mos2 店舗 ※アウトレット店を除く

「CAN ONLINE SHOP」（https://stcl.page.link/Ws6V）、ZOZOTOWNほかWEBストア

取扱い店舗はこちらにてご確認ください。（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=all）

販売アイテム：ワンピース、ボトムス、付け襟、バッグ 全4型

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■「Samansa Mos2 40th Anniversary SA刺繍シリーズ」アイテム詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

【SA刺繍】スモックワンピース

カラー：オフ/ベージュ/ブラック

価格：\9,790

【SA刺繍】裾レースドロワーズパンツ

カラー：オフ/ベージュ/チェック

価格：\7,590

【SA刺繍】くるみボタンセーラー付け襟

カラー：オフ/ベージュ/チェック

価格：\4,950

【SA刺繍】オーバルトートバッグ

カラー：キナリ/ベージュ

価格：\5,940

《ブランド情報》

Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）

“着ることだけではなく、ライフスタイルを楽しむこと”

ココロの豊かさを求める女性たちに向けて、「遊び心」を大切に「楽しさ・やさしさ・心地よさ」を提案。

ナチュラルで着心地の良い商品づくりを目指しています。

HP：https://www.canshop.jp/sm2/

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※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です