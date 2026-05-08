オフィスワークを進化させる144Hz表示対応27インチビジネスモニター 高性能スタンド・スピーカー機能搭載で、見やすさと使い勝手を追求 「PRO MP273 E14A」発売

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エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年5月中旬以降より、ビジネス向けモニターの新モデルを順次発売いたします。大きな画面で見やすい27インチ、リフレッシュレート144Hz表示に対応した高画質IPSパネル、スピーカー、目に優しい機能を複数備え、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモニター「PRO MP273 E14A」が新たにラインナップに加わります。




■ 主な特長



大きくて見やすい27インチ


・大きな画面で細かな文字も見やすい27インチサイズで、資料の閲覧や、並べて表示することで作業効率を向上



144Hz駆動の高画質IPSパネル


・一般的な60Hzのモニターと比べ２倍以上となるリフレッシュレート144Hzの滑からな映像表示で、目の疲労を軽減


・178°の広視野角で色変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示で、複数人での利用にもお勧め



スピーカー＆スマートフォンスタンド搭載


・外部スピーカー不要で、PCやスティック型デバイスの音声を再生


・台座部分にスマートフォンを設置可能な窪みを設け、着信や通知を素早く確認　　　　　　　　　　　　　　　　　



MSI Power Link


・対応したミニPCとHDMI端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンとPCの電源ボタンが連動



Eye-Q Check


・目の疲労度合いを確認できる3つの項目で、休憩の目安をチェック



目に優しい設計


・アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減



【PRO MP273 14A】








■PRO MP273 E14A製品ページ


https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273-E14A




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