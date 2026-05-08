「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也)と株式会社パーソル総合研究所(東京都江東区、代表取締役社長：岩田 亮)は、2026年5月22日(金)に行われる、株式会社日本農業新聞(本社所在地：東京都台東区、代表取締役社長：田宮 和史郎)主催のオンラインセミナー「バックオフィスDX for JA」に登壇します。

本セミナーには、パーソルイノベーション株式会社からTECH PLAY Company代表の片岡 秀夫、株式会社パーソル総合研究所からReskilling Camp代表の柿内 秀賢の2名が登壇し、JA組織を取り巻く人事労務領域の構造的課題や、DX推進による業務改革のポイントについて、それぞれの知見と実践事例をもとに解説します。





バックオフィスDX for JA





■「バックオフィスDX for JA」について

「バックオフィスDX for JA」は、JAの業務実態と課題を踏まえ、DXソリューションの導入によって実現できる具体的な変革の姿と、持続可能な組織運営への転換を提案することを目的とした特別オンラインセミナーです。人材・組織を研究の視点から捉えるパーソル総合研究所と、現場でのDX支援を数多く手がけてきたパーソルイノベーション、それぞれの立場から、JAにおけるバックオフィス人材のあり方や、DXを推進するうえでの実践的なポイントについてお話しします。なお、本セミナーではそのほかの登壇企業による講演も予定されており、多角的な視点からバックオフィスDXの取り組みをご覧いただけます。









■「バックオフィスDX for JA」開催概要

日時 ： 2026年5月22日(金)13:30～16:00

主催 ： 株式会社日本農業新聞

参加費 ： 無料

参加方法： オンライン(Zoom)

※視聴申し込み締切：5月19日(火)

申込URL ： https://questant.jp/q/GN0LUSDJ









■登壇者プロフィール

株式会社パーソル総合研究所

Reskilling Camp 代表 柿内 秀賢

人材紹介事業の営業部長を経て、オープンイノベーション推進部の立ち上げやDXプロジェクトの企画推進、新規事業開発を担う中で自身もリスキリングを実践。法人向けリスキリング支援サービス『Reskilling Camp』の企画・立ち上げを主導。現在はパーソル総合研究所にて同サービスの代表を務め、リスキリング領域の事業開発をリード。早稲田大学招聘研究員。オンライン学習サービス Schooにて講師も務める。

著書：「リスキリングが最強チームをつくる」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)





Reskilling Camp 代表 柿内 秀賢





■株式会社パーソル総合研究所について＜ https://rc.persol-group.co.jp/ ＞

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。





パーソルイノベーション株式会社

TECH PLAY Company 代表 片岡 秀夫

2008年、インテリジェンス(現、パーソルキャリア)に新卒入社。

経営企画部や転職支援事業の事業企画部を経て、Innovation Lab.にて新規事業開発およびオープンイノベーションを推進。分社化と同時にパーソルイノベーションで『TECH PLAY』の事業責任者として、各社のDX実現のためにDXコンサルティング・組織作り・人材育成を支援。





TECH PLAY Company 代表 片岡 秀夫





■『TECH PLAY Academy』について＜ https://www.academy.techplay.jp/ ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスで、現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。









■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。





https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos





TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル





■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。