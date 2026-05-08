応援購入総額3,000万円突破！『カマノ土鍋炊飯器』がCAMPFIREで大きな支持を獲得！

ソウイジャパン株式会社

ソウイジャパン株式会社（本社：東京都品川区）は、クラウドファンディングサイト CAMPFIRE にて展開中の『カマノ土鍋炊飯器（SY-153-4）』が、応援購入総額3,000万円を突破したことをお知らせいたします。

本製品は、テフロンやフッ素コーティングを使用せず、自然素材にこだわった「純陶土鍋」を採用しています。安全性への配慮と、電気炊飯器としての使いやすさを両立した点が支持され、プロジェクト開始後は当初の想定を上回る反響をいただいています。

また、土鍋特有の高い蓄熱性と遠赤外線の働きにより、白米はもちろん玄米や雑穀米まで、ふっくらとした炊き上がりを実現。日々の食事をより美味しく、そして安心して楽しみたいという声に応える炊飯器として、多くの支持を集めています。

カマノ土鍋炊飯器の主な特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-nbSvr37VVs ]

・ テフロン・フッ素・化学物質不使用の純陶土鍋

・土鍋構造によるふっくらとした炊き上がり

・かまど炊きに近い火入れを再現する設計

・シンプルな操作性で誰でも美味しいご飯が炊ける

・毎日の食卓をワンランク上の体験へ

CAMPFIREについて

『カマノ土鍋炊飯器（SY-153-4）』は、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて販売中です。

CAMPFIRE先行販売ページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/934130/view

ソウイジャパンは、今後も“安心して使える調理家電”の提供を通じて、より豊かな食生活の実現を目指してまいります。

会社概要

会社名(商号): ソウイジャパン株式会社

所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ 3F

設立: 2010年12月10日

事業内容: デザイン家電、インテリア雑貨の企画・製造・輸入卸および販売

公式ホームページ：https://souyi-japan.com/

X(旧twitter)：https://twitter.com/souyijapan

Instagram：https://www.instagram.com/souyijapan/

LINE：https://page.line.me/255ycylo