『クッキーラン：キングダム』、第2幕の開幕 大型アップデート「運命の時間線」実施！

DEVSISTERS- 「クランチーワールド」、「ビーストイースト」に引き続き、第三の冒険の舞台…歪んだ因果を正す、大叙事詩の幕開け- 新ワールド探検の最初のテーマ「真理と偽りのアルカナ」公開! プロローグとエピソード1が同時OPEN!- 新LEGENDARYクッキー「タイムキーパークッキー」登場! クッキー成長体系の改編により、圧倒的な存在感が完成!

2026年5月7日(木) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、キャラクター収集RPGゲーム『クッキーラン：キングダム』にて、第2幕の新たな舞台を開く大型アップデートを実施し、新ワールド探検「運命の時間線」の全貌を公開したことをお知らせいたします。

今回のアップデートは、暗黒魔女クッキーとの長き血戦が一段落したのも束の間、クッキー界が直面する巨大で神秘的な脅威の物語が展開されます。究極のクッキーの生地とソウルジャムを奪い、過去に身を隠したシャドウミルククッキーの欺瞞的な行動が、時間の秩序を崩し始めます。

新ワールド探検「運命の時間線」は、これまで冒険の舞台となった「クランチー大陸」と、「ビーストイースト大陸」の境界を超え、禁忌とされた時の隙間へとつながる物語です。クッキーたちは歪んだ因果を正すための壮大なオデッセイを始めることになります。

◼ 歪んだ真実の幕開け、「真理と偽りのアルカナ」その第一の軌跡

「運命の時間線」の最初を彩るテーマ「真理と偽りのアルカナ」は、全3つのエピソードを通じて、ひっくり返ってしまった過去の真実を追い求めます。崩れゆく時間の果てで出会うプロローグ「時間線オデッセイ」とエピソード1「灰燼の魂」が先行公開され、先の見えない緊迫した物語の始まりを告げます。

不安定な時間線の隙間から流れ出る邪悪な闇の力は、モンスターをさらに強力に変貌させ、脅威をもたらします。ユーザーは、これに立ち向かい、時の管理局の戦術スキル「時間線の復元」を適材適所に活用し、戦場を有利に導くことができます。専用アイテム「運命のスタミナゼリー」を使って展開される今回の冒険では、分化した時間線を修復し、クッキーたちの歪んだ運命を正すために激しい戦闘を繰り広げます。

◼ 時の流れは、暇つぶしの遊びに過ぎない! 新LEGENDARYクッキー「タイムキーパークッキー」の全能な降臨

時の隙間をひとりで漂いながら、この世を支える時の流れを司るLEGENDARYランクの「タイムキーパークッキー」がついに登場しました。巨大な金色のハサミ針に乗り、遠い過去から果てなき未来まで行き来するタイムキーパークッキーは、指先ひとつで走っていたクッキーを砂糖と小麦粉に戻したり、滅亡した王国を蘇らせるほどの圧倒的な力を持つ絶対者です。

「タイムキーパークッキー(魔法型)」は、スキル「時間線安定化」で敵陣の時間を支配し、獲得時に加速効率10%増加および生産施設に配置時、生産時間が5%加速するなど、王国運営全体に強力な効果を与えます。

これとともに、ビーストたちが目覚めた絶望の夜に誕生し、シャドウミルククッキーの囁きに取り込まれた悲劇的な暗殺者、「アッシュソルト味クッキー(EPIC)」が登場し、時間線を越え、音なき脅威として動き出します。

◼ 成長に応じて輝かしく咲き誇る! LEGENDARYクッキーの成長体系の大改編

新たな冒険の章が開かれるに伴い、LEGENDARYクッキーの成長体系も改編されました。従来の超越過程に代わり、BEASTやWITCHランクと同様に、★6体系に統合され、成長の直感性を向上させています。特に、特定の星の数が増えるにつれてクッキーの背景の装飾が豪華になり、外見が変化します。★3を達成すると、クッキー画面の背景がより華やかな演出に変化するなど、成長に伴う視覚的な頂点を実現し、ユーザーの満足度を高めています。

そのほか、新EPIC宝物「時の管理局のチクタクゼリー時計」とLEGENDARYスキン「漆黒の病魔 ブラックサファイア味クッキー」など、様々なアイテムも確認できます。

『クッキーラン：キングダム』に関する詳しい情報は、『クッキーラン：キングダム』の公式X（旧Twitter： https://twitter.com/CRKingdomJP )やYouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ )にてご確認いただけます。

◼︎ゲームの概要◼︎

・アプリ名：クッキーラン：キングダム

・ジャンル：キャラ収集ソーシャルRPG

・価格：無料（アイテム課金あり）

・サービス開始日：2021 年 1 月 21日

・公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/CRKingdomJP

・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ

・開発/運営：DEVSISTERS Corp.

・著作権表記：(C) 2020 Devsisters Corp. All Rights Reserved.

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