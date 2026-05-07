エクセルシオール カフェ自慢の牛乳から生まれたフローズンドリンク「ミルチェ」5月21日デビュー！

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、エクセルシオール カフェにおいて、2026年5月21日（木）より自慢の牛乳から生まれたフローズンドリンク「ミルチェ」を発売します。また、同日より新しい食べ方をご提案するスイーツの新作「白桃のチーズタルト～ラズベリーソース～」も発売します。

ミルチェ特設ページ :https://www.doutor.co.jp/exc/menu/milce.html?utm_source=pr&utm_medium=official&utm_campaign=campaign2605※5月21日（木）０時より開示予定

エクセルシオール カフェのカフェラテのおいしさの秘密のひとつである「ミルクの甘さ」。この理想のカフェラテの味を再現するために辿りついたのは、甘みのある北海道根室・釧路産の生乳を100％使用した「北海道根釧牛乳」。そんなこだわりぬいた牛乳からミルク×ドルチェの新ドリンク「ミルチェ」は誕生しました。

エクセルシオール カフェのカフェラテで使用している、北海道根室・釧路産の牛乳を使用したフローズンドリンク「ミルチェ」。自慢の牛乳から生まれた真っ白な見た目の「ミルチェ」に加え、エスプレッソや抹茶と合わせたバリエーションもご用意しました。

ミルチェ発売を記念して、5月21日（木）～24日（日）の4日間、ドトール バリューカードで対象の「ミルチェ」各種のうち、1商品購入につき新商品ポイント3ポイント×10倍の30ポイントをプレゼント！ ぜひ、おトクにドルチェなミルク「ミルチェ」をお楽しみください。

商品名：ミルチェ

価 格：７００円（税込）

自慢の牛乳から生まれた真っ白な見た目の「ミルチェ」は、ミルクを感じるバニラフローズン・ミルク寒天・レアチーズソース・ヨーグルトホイップの4層を重ね、飲む層によって異なる味わいと食感を演出しています。仕上げに、フィアンティーヌ（細かく砕いた薄いクレープ生地）をトッピングしてサクサク食感もプラス。まずは一層一層を飲み比べ、お好きなタイミングで4層を混ぜ合わせて、すっきり爽やかでやさしいミルク感をお楽しみください。

商品名：ミルチェ エスプレッソ

価 格：７８０円（税込）

ミルチェのやさしいミルク感に香ばしさとほどよい苦みのエスプレッソを合わせ、仕上げにカプチーノパウダーをトッピング。カフェラテをイメージした一杯をお楽しみください。

商品名：ミルチェ 抹茶

価 格：７８０円（税込）

ミルチェのやさしいミルク感に風味豊かな抹茶を合わせ、仕上げに抹茶パウダーをトッピング。まろやかさと苦みが調和した一杯をお楽しみください。

商品名：白桃のチーズタルト～ラズベリーソース～

価 格：６３０円（税込）

香ばしいタルト生地に、練乳のやさしい甘みとなめらかな口どけのベイクドチーズケーキを合わせました。白桃ジャムがアクセントとなり、ホイップクリームが全体をやわらかく包み込みます。お好みでラズベリーソースをかけていただくと、酸味が加わり味わいの変化をお楽しみいただけます。

※「杏のフロマージュタルト ～ピンクソルトを添えて～」は５月20日（水）で販売を終了します。

関連ウェブサイト

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