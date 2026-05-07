AIコミュニティ・セーフティ・プラットフォームの「GGWP」、シリーズAで1,500万米ドルの資金調達を完了。日本・アジア市場での展開を加速

GGWP Inc.

【2026年05月07日】- ゲームおよびオンラインブランド向けにAIを活用したコミュニティ・セーフティ・プラットフォームを提供するGGWP（本社：米国カリフォルニア州、以下GGWP）は、Headline Asia、Smilegate、およびKorea Investment Partnersが主導するシリーズAラウンドにて1,500万米ドルの資金調達を完了したことをお知らせいたします。

資金調達の背景と目的：アジア市場の「文化的ニーズ」への対応

現在、ライブサービスを展開するパブリッシャーにとって、コミュニティの健全性はブランド価値を左右する重要な柱となっています。今回の投資は、日本および広範なアジア市場のパブリッシャーが抱える独自の文化的・運営的ニーズに対応するため、GGWPのインフラを大幅に拡張する重要な節目となります。

オンラインコミュニティが直面する「モデレーションの危機」

コミュニティの規模拡大に伴い、多くのパブリッシャーが以下の課題に直面しています。

- 人的リソースの限界： 手動監視によるコスト増と、モデレーターの精神的負担の深刻化。- サイレント離脱の防止： 嫌がらせ等の不適切な環境は、ユーザーが何も言わずに離脱する最大の要因であり、LTV（顧客生涯価値）を著しく低下させます。- 多言語・文脈の壁： 日本語や他の言語特有のスラングや文脈依存の表現は、従来のAIでは検知が困難でした。

GGWPが提供するソリューションの特徴

- 20以上の言語に対応する「文化的インテリジェンス」： 単なる単語検知ではなく、各言語特有のニュアンス、スラング、文脈に応じた行動を検知。- マルチチャンネル対応： テキスト、音声、ユーザー名、Discord、プレイヤー報告を網羅する包括的なAIモデレーション。- コミュニティ・コパイロット： 運用を自動化しつつ、感情分析を通じてコミュニティの育成を支援。GGWPは高度なAIを活用して嫌がらせや不適切な言動をリアルタイムで検知・抑制し、プレイヤーが安全かつ公平に競い合える健全なゲーム環境を実現します。

担当者コメント

Headline Asia 創設者兼パートナー 田中 章雄 氏

「パブリッシャーがプレイヤーの安全性と運営の効率化を最優先課題とする中で、GGWPはゲームネイティブなコミュニティ・インフラの明確なリーダーとしての地位を確立しました。日本、韓国、そしてアジア全域において、健全なデジタルコミュニティの屋台骨となるGGWPチームの挑戦を支援できることを大変嬉しく思います。」

GGWP 社長兼最高技術責任者 George Ng 氏

「日本はゲーム、ファンコミュニティ、VTuberなど極めて活気あるエコシステムを築いています。ユーザーの信頼とブランド価値を長期的に維持するために、コミュニティの健全性は不可欠な『社会インフラ』です。今回の調達により、日本語特有の文脈を深く理解するAIへの投資を加速し、日本のパブリッシャーが求める高い水準の安全・安心な環境を提供してまいります。」

【Headline Asiaについて】

Headline Asiaはアメリカ、ヨーロッパ、ブラジル、アジアに拠点を持つHeadlineグループのアジアチームとして日本や東南アジアをメインに6つのファンドで約500億円 (Asiaのみでの運用額) を運用する、独立系ベンチャーキャピタルファンドです。国内外に幅広いネットワークを有し、このネットワークを最大限に活用して、ベンチャー経営・投資において成功実績を持つメンバーが投資案件の発掘などの情報提供や出資先の経営支援を行い、出資先の企業価値の最大化を目指します。代表的な投資先として、freeeやWealthNavi、ジモティ、17LIVE、GROUPON、Yeahka、FARFETCH、36krなどがあります。

https://headline.com/

【GGWPについて】

GGWPは、世界で最も象徴的なブランドがオンラインコミュニティを保護・理解・育成することを支援する、次世代の「コミュニティ・コパイロット（伴走者）」です。2020年、プロゲーマーの先駆者であるデニス・Thresh・フォン、Crunchyroll（クランチロール）共同創業者のクン・ガオ、AIの専門家であるジョージ・ンによって設立されました。テキスト、音声、ユーザー名、Discord、プレイヤー報告にわたるAIモデレーション、オートメーション、感情分析、コンプライアンスツールを提供しています。

https://www.ggwp.com/

本件に関するお問い合わせ先：hello@ggwp.com