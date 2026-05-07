アルファパーチェス、無限カタログの新機能「アップロード検索」をサービスイン

株式会社アルファパーチェス

株式会社アルファパーチェス（代表取締役 社長：田辺 孝夫 以下、当社）は、無限カタログの新機能であるアップロード検索を4月28日よりサービスインしましたことをお知らせいたします。これにより、お客様の間接材購買業務の大幅な効率化に貢献いたします。

間接材は直接材と比べて、単価が安い割に対象となる品目数が多く、種類も雑多であるという特徴があり購買業務の効率化が課題です。そのような間接材購買特有の課題に対し、当社は創業以来、各種ソリューションをお客様に提供してまいりました。中でも無限カタログは、複数カタログの同一品横串比較や、最安値品への自動置き換え機能により、膨大で煩雑になりがちな間接材購買を、シンプルかつ合理的に行える仕組みとして、多くのお客様にご活用いただいております。

今回無限カタログの新機能として追加する「アップロード検索」は、検索対象となる商品情報を入力したExcelファイルを、ドラッグ＆ドロップによりアップロードするだけで検索することを可能にするものです。これにより、従来は一品ずつ行ってきた大量の品目の検索・発注処理を一括して行うことで、作業を大幅に効率化することが可能になります。もちろん、従来からの機能である、対象商品の最安値品への自動置き換え機能はそのまま適用され、コスト削減にも貢献します。

また、アップロード検索の結果、該当製品がカタログ上に存在しない場合や商品が決まっていない場合でも、当社にお問い合わせいただくことで同等品の提案を行うことも可能です。

当社は今後も無限カタログの機能強化を進め、お客様のご要望にお応えすることでお客様の企業価値向上に貢献してまいります。

<アップロード検索イメージ＞

株式会社アルファパーチェスについて

商号：株式会社アルファパーチェス（AlphaPurchase Corporation）

代表者：代表取締役 社長 田辺 孝夫

本社所在地：東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 15階

設立年月日：2000 年 11 月 15 日（前身会社時代含む）

URL ：https://www.alphapurchase.co.jp/

無限カタログについて

当社が提供する間接材購買システムAPMRO（エーピーエムアールオー）の本体部分ともいえるシステムモジュールです。今後の機能強化により、お客様の購買条件の変更や商品の仕様変更などのご要望に柔軟に対応し、従来のカタログでは取り扱う事が困難だった範囲も取り扱ってまいります。また、連携できるECサイトや購買管理システムを更に追加することにより、事実上、取扱商品数を無限にすることを目指しております。これらのことから、このシステムモジュールを無限カタログと命名しております。

U R L ：https://mugencatalog.com/

本ニュースリリースについてのお問合せ先

＜全般＞

ir@alphapurchase.co.jp

03-6628-8453

＜APMROおよび無限カタログ＞

info@alphapurchase.co.jp

03-6635-5150