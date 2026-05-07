人事図書館、国内外300事例を横断分析した「人事AI活用事例レポート」のver2 図解増強版を公開

株式会社Trustyyle

人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ「人事図書館」を運営する株式会社Trustyyleは、2026年5月、国内外の人事AI活用事例を横断調査した「人事AI活用事例レポート ー国内外100事例から見る成功の要点」を公開しました。

本レポートでは、国内外300件の候補事例から、人事領域で実務上の示唆が大きい100事例を厳選。採用、従業員サービス、配置、評価、組織開発、労務、AI人材育成、非エンジニア開発など8領域に分け、各社の公開情報から「AIが人事のどの領域で、どのように使われているのか」を整理しています。

リリース後の高い反響からこの度ver2として図解増強版を公開いたしました。各事例の図解が詳細化されたことにより各社での導入により具体的な示唆を持てるようになりました。

レポート公開の背景

生成AIやAIエージェントの活用が急速に広がる中、人事領域でも、問い合わせ対応、採用連絡、評価コメントの下書き、サーベイ分析、社内人材市場、AI人材育成など、さまざまな業務でAI活用が始まっています。

一方で、現場の人事担当者からは、「他社が実際にどの業務でAIを使っているのか分からない」「AIにどこまで任せてよいのか判断しづらい」「採用・評価・配置など、人の判断が必要な領域でどう使えばよいか不安」といった声も聞かれます。

人事図書館は、「仲間と学びで、未来を拓く」「すべての組織に、人事のプロを」という想いのもと、人事が孤立せず、実践知を持ち寄りながら学び合う場を運営してきました。今回のレポートは、人事AI活用を一部の先進企業だけの話にせず、各社の人事や経営者が自社の業務を見直すための材料として活用できるよう作成したものです。

レポートの特徴

1. 国内外300事例から、実務示唆の高い100事例を厳選

本レポートでは、国内外の公開事例・企業発表・導入事例・メディア記事などをもとに、約300件の人事AI活用候補を横断的に整理しました。

その中から、人事業務としての具体性、公開情報の確認可能性、人の確認・判断が残されているか、他社が参考にできるかを踏まえ、100事例を厳選しています。

2. 人事領域を8つに分けて整理

掲載事例は、以下の8領域に分類しています。

問い合わせ対応・従業員サービス採用・選考支援タレントマネジメント・配置評価・1on1・マネージャー支援組織開発・サーベイ労務・従業員対応・オンボーディングAI人材育成・活用定着非エンジニア開発

領域ごとに、AIが活用されやすい業務、成果の出方、人が確認すべきポイントを比較できる構成にしています。

3. 各事例を「業務として読める」形で整理。図解増強版では分かりやすさが大幅に向上。

各事例は、単なる企業名やツール名の紹介ではなく、以下の5項目で整理しています。

問題状況、AI活用部分、残った人間の対応、成果、本事例の特徴

非エンジニアの人事担当者でも、自社の業務場面に引き寄せて読めるよう、公開情報をもとに業務の流れを整理しており、図解増強版では更に詳細に分かりやすく図解を掲載いたしました。

Ver1 初期公開版

ver2 図解増強版

300事例から見えた、人事AI活用の要点

100事例を横断して見えてきたのは、人事AI活用の本質は、単なる時短や自動化ではないということです。AIによって業務が速くなること自体は重要ですが、より大切なのは、そこで生まれた時間や視界を何に使うかです。社員との対話、マネージャー支援、組織課題の発見、事業を前に進める人事活動に余白を再投資できるかが、AI活用の成否を分けます。

本レポートでは、以下のような要点を整理しています。

・人事AIは、業務を速くする前に「望む組織状態」を実装する道具である。

・AI活用が進む企業ほど、AIに任せる範囲と人が確認する範囲を分けている

・成功事例では、問い合わせ、採用連絡、評価下書きなど「判断前の準備」にAIが置かれている

・AI導入で生まれた余白を、面談、対話、育成、組織改善に戻せるかが成果を左右する

・AI活用はツール導入ではなく、業務の流れと人の役割を再設計する取り組みである

掲載領域の一例

問い合わせ対応・従業員サービス

社員からの休暇、福利厚生、規程、手続きに関する問い合わせに対し、AIが根拠検索や回答案作成を支援する事例を整理しています。定型的な問い合わせはAIが準備し、制度解釈や例外対応、本人への影響が大きい内容は人事が確認する構造が見られます。

採用・選考支援

応募受付、候補者連絡、面接日程調整、面接記録の整理などをAIが支援する事例を掲載しています。採否判断や候補者への説明は人が担い、AIは候補者対応前の準備や連絡負荷の軽減に使われています。

評価・1on1・マネージャー支援

評価コメントやフィードバック文面の下書き、1on1記録の整理、マネージャー向けの表現改善支援などの事例を整理しています。AIは評価を決めるのではなく、管理職が本人に伝える前の材料整理や表現確認を支援しています。

AI人材育成・活用定着

AI研修、社内AIアカデミー、実践会、プロンプト演習などを通じて、AI活用を一過性の研修で終わらせず、現場の業務改善につなげる事例を掲載しています。

人事図書館 館長 吉田洋介コメント

人事領域でAIを活用する時に大切なのは、「何を自動化するか」だけではありません。むしろ、AIによって生まれた時間や視界を使って、人事が何に向き合うのかが問われています。今回、国内外の事例を見ていく中で、AIが人事判断を置き換えるというより、人がよりよい判断をするための材料を整えている事例が多く見られました。

人事の仕事は、制度やデータだけでなく、人の感情、関係性、事業の方向性を扱う仕事です。だからこそAIを使うほど、人が何を見るのか、人が何を決めるのかを明確にする必要があります。本レポートが、各社の人事が自社の業務を見直し、AIを使って事業と人の可能性を前に進めるためのヒントになれば嬉しく思います。

レポート概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/366_1_fd5c8e3b4bb00ec441ed9d36da0668e9.jpg?v=202605071251 ]

レポート閲覧方法

閲覧ご希望をされるかたは『経営人事AI Weekly News』の配信申込（無料）をいただけましたら登録完了画面にてレポートをご覧いただけます。

https://mailchi.mp/847d1249293d/weeklyai

※毎週国内外の最新経営人事×AIニュースをお届けしています。

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レポート解説イベントを開催

本レポートの公開とあわせて5月5日に開催した大好評の解説イベントを追加開催いたします。

イベント名称：人事AI活用事例レポート2026 徹底解説

日時：2026年5月14日（木）12時～13時 オンライン

申込・詳細：以下URLより

https://peatix.com/event/4995983/view

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。約3,000冊の人事に関する書籍と750名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/