運命をぶっ飛ばせ　居場所を持たない男たちが、居場所を求めて戦った50年の物語。『STRANGER THAN HEAVEN』今冬発売決定！

株式会社セガ

『STRANGER THAN HEAVEN』公式サイト

https://stranger-than-heaven.com/(https://stranger-than-heaven.com/)

『STRANGER THAN HEAVEN』 1stトレーラー

https://youtu.be/F2nc-J1GBf8(https://youtu.be/F2nc-J1GBf8)

株式会社セガは、配信番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」にて、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud、PC(Steam)、PlayStation(R)5用ソフト『STRANGER THAN HEAVEN』の作品概要を発表しました。

50年にも及ぶ壮大なストーリーや舞台となる5つの時代、5つの都市、自由度の高いコンバットシステム、興行師としてのショービズ要素など、新情報を多数公開しています。

あわせて、本作の主要キャストおよびメインテーマも発表しました。

『STRANGER THAN HEAVEN』は、男たちの熱きバトルと人間ドラマを重厚に描く「RGGスタジオ」が贈るアクションアドベンチャー最新作で、発売は今冬を予定しています。

■これは、居場所のない男たちが、居場所を求めて戦った50年の物語。

1915年、サンフランシスコ。物語は一人の少年が真夜中の港町から怪しげな船に忍び込むところから始まる。

少年の名は大東真（だいとう・まこと）。アメリカ人の父親と日本人の母親の間に産まれた少年。

その見た目からアジア人として激しい迫害を受けていた大東は、両親を失い天涯孤独の身となったことをきっかけに、母親の故郷である日本に渡ることを決意する。

アメリカには居場所がないとしても、日本には自分の居場所があるはずだ、と。

持つものも持たず、身一つで乗り込んだ船での運命的とも言える出会いが、大東の生涯を大きく動かしていく。

日本で大東を待つものとは。そして彼の長い長い旅路の果てに辿り着く場所とは……

■主要キャスト

本作の主要キャストとして、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、菅原文太の出演が決定しました。世界で活躍する多彩なキャストが演じる魅力的なキャラクターにもご注目ください。※敬称略

城田優

ディーン・フジオカ

Snoop Dogg

穂志もえか

Tori Kelly

大塚明夫

西岡徳馬

藤原聡（Official髭男dism）

Cordell Broadus

Ado

菅原文太

＜名優・菅原文太氏の出演について＞

本作では、今は亡き名優・菅原文太氏にご出演いただいています。

ご遺族の皆様から正式なご了承をいただき、また『仁義なき戦い』など多数の菅原文太氏出演作品を製作してきた東映株式会社様よりご提供いただいた、当時の映像や写真などをもとに、クリエイターの手でCGデザインを作成。

そして音声は、菅原氏と縁の深い俳優・宇梶剛士氏が担当しています。

＜菅原文太氏の音声をご担当いただいた俳優・宇梶剛士氏＞

■メインテーマ

本作のメインテーマ「STRANGER THAN HEAVEN」も発表になりました。

ゲームにも出演いただいている、Snoop Dogg、藤原聡（Official髭男dism）、Ado、Tori Kellyという、世界を股に掛ける4人のアーティストによる夢のコラボレーション楽曲となっています。

楽曲名：STRANGER THAN HEAVEN

アーティスト：Snoop Dogg、藤原聡、Ado、Tori Kelly

■5つの時代、5つの街。

物語の舞台となるのは、それぞれの時代、当時日本に実在した街をモチーフとした、“あったかもしれないJAPAN”。

1915年

世界最大級の鋳造設備とも言われる製鉄所を誇り、血気盛んな労働者で活気に溢れる福岡・小倉

1929年

日本最大の海軍工場を有し、ヤクザ組織の影響色濃い広島・呉

1943年

西日本最大の歓楽街であり、緊迫する世界情勢下の大阪・ミナミ

1951年

戦後、日本の観光地の代名詞ともなった静岡・熱海

1965年

今なお日本を代表する最大の歓楽街であり、混沌渦巻く街、東京・新宿

■コンバットシステム

＜最も自由で、最も直感的で、最も極限の暴力＞

誰もが生きることに必死だった時代。

粗暴な動乱の時代を生き抜く喧嘩の生々しさを、コンバットシステムとして表現。

自分が大東となったかのように、左半身、右半身それぞれを意のままに操り、攻防を繰り広げることができる。ジャブからの強烈な一撃や力を溜めた攻撃で敵を吹っ飛ばし、ふらついている間にタックルで押し倒してマウントをとり、その勢いがままに激しく殴りつけるなど、荒々しく暴力的なまでに敵を痛めつける。

また、敵の攻撃を片手で防ぎ、即座に反撃を食らわせるなど、敵のアクションを見極めて決定的な攻撃の瞬間を自在に作り出すことができる。

さらに、包丁やハンマー、刀などをはじめとする多彩な武器を強化させながら使いこなし、この時代の荒くれものたちとしのぎを削っていく。

■ショービズ

＜大東真、もう一つの興行師物語＞

日本で生きていくためのイロハを教えてくれた師から大東は音楽の才能を見出され、自分が歌うだけでなく、「興行師」としてショービジネスをも手掛けることになる。

ショーを大きくしていくために、街で噂を仕入れ、その情報を基に優秀な歌手や演奏者をスカウト。そして楽曲作りのために街へと繰り出し、ほうきを掃く音やいびき、汽車の音、動物の鳴き声、さらには戦う相手が発する音など、ありとあらゆる音を曲作りに取り入れ、それらを組み合わせてオリジナルの曲を作り上げていく。

そして曲の演目や、バンド編成、メンバーをアサインしてショーを構成し、照明の色など演出を凝らしてショーを開演させていく。

多くの観客を魅了させるショーを各地で行っていきながら、大東の興行師としての成功譚を楽しむことができる。

■ウィッシュリスト登録受け付け中

『STRANGER THAN HEAVEN』は、現在各プラットフォームのストアページにてウィッシュリスト登録を受け付け中です。ぜひ、ご登録ください。

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/STRANGER-THAN-HEAVEN/9P8XK6X57GBF

PlayStation(TM)Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10017939

Steam：https://store.steampowered.com/app/4260840/

■5月7日（木）20時より龍スタTVスペシャル放送決定！

【世界最速】『STRANGER THAN HEAVEN』徹底掘り下げインタビュー 【龍スタTVスペシャル】

YouTube： https://www.youtube.com/live/8Do0mqszo-c(https://www.youtube.com/live/8Do0mqszo-c)

ニコニコ生放送： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350327530(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350327530)

5月7日（木）20:00よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて「龍スタTVスペシャル」の配信が決定しました。本配信では、本作のエグゼクティブディレクターでもあるRGGスタジオ代表・横山昌義とプロデューサー阪本寛之が、全貌が明らかになったばかりの『STRANGER THAN HEAVEN』についてインタビュー形式で掘り下げます。

■番組概要

番組名：【世界最速】『STRANGER THAN HEAVEN』徹底掘り下げインタビュー 【龍スタTVスペシャル】

放送日時：2026年5月7日（木）20:00～

出演者（敬称略）：

横山昌義（RGGスタジオ代表・『STRANGER THAN HEAVEN』エグゼクティブディレクター）

阪本寛之（『STRANGER THAN HEAVEN』プロデューサー）

MC：森山彩乃（プロモーション担当）

■『STRANGER THAN HEAVEN』グッズ発売決定

『STRANGER THAN HEAVEN』グッズの発売が決定しました。ECサイト・セガストア オンラインおよびAmazon.co.jpにて5月7日（木）12時より予約を開始します。

また、セガストア トーキョーでは、5月8日（金）より先行販売を予定しています。

◆公式X（エックス）アカウント：https://x.com/STH_JP

◆公式Instagram：https://www.instagram.com/strangerthanheaven_official/

◆RGGスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

＜商品概要＞

商品名：STRANGER THAN HEAVEN

対応機種：Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox on PC / Xbox Cloud / PC（Steam）/ PlayStation(R)5

発売日：今冬発売予定

価格：未定

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：審査予定

著作権表記：(C)SEGA

出演：城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、菅原文太

公式サイト：https://stranger-than-heaven.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。