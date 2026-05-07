脳卒中再生医療センター・脳卒中リハビリテーションセンター、大阪医療大学内に移転・拠点を開設

医療法人大雅会

医療法人大雅会（所在地：大阪市東住吉区、理事長：福富康夫）は2025年6月、大阪市東住吉区矢田の大阪医療大学（2026年4月開学）内に移転し、脳卒中再生医療センターおよび脳卒中リハビリテーションセンターの新拠点を開設いたしました。さらに同大学は、文部科学省より正式に許可を受け2026年4月に開学し、医療教育の場と再生医療の実践現場が一体となった、国内でも類を見ない医療環境が整いました。

1. 移転の背景と経緯

医療法人大雅会ふくとみクリニックは、2012年に日本の民間病院として初めて脳卒中再生医療を開始しました。以来、10年以上にわたり最先端治療の普及に取り組んできましたが、より多くの患者さまへ高品質な医療を届けるため、2025年6月に大阪医療大学内へ移転しました。

それに伴い「脳卒中再生医療センター(https://www.apoplexy.jp/)」「脳卒中リハビリテーションセンター(https://www.apoplexy.jp/reha/)」を新たに設置しました。

大阪医療大学は2026年4月に文部科学省より認可（理学療法学科・看護学科）され、同大学の建物内にセンターを構えることで、理学療法の専門教育・研究と臨床実践を有機的につなぐ体制が整いました。

脳卒中治療とリハビリにとって理想的な環境のもと、患者さまへの治療とサポートの質をさらに向上させてまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181804/table/2_1_3ff880ad91f2acb836b69e84f58a268a.jpg?v=202605071152 ]

2. 大阪医療大学の開学について

2026年4月、大阪医療大学（学校法人塚本学院・大阪芸術大学グループ）が文部科学省より正式に許可を受け開学しました。「人生100年時代を健康100年時代に」を掲げ、理学療法学科と看護学科を設置。「技術テクノロジー × 感性でつくる、未来の医療」を教育理念とし、健康長寿社会の実現を担う医療人を育成します。

脳卒中再生医療センターは同大学の建物内に位置することで、理学療法学科の臨床実習・研究との連携が期待されます。次世代の医療人が最先端の再生医療を間近に学べる環境は、患者さまへの治療の質向上にも直結するものと考えております。

3. 脳卒中再生医療センターの7つの特徴

01. 日本初の民間病院による脳卒中再生医療

2012年、民間病院として国内で初めて脳卒中再生医療を開始。多くの困難を乗り越えながら独自の治療スタイルを構築し、パイオニアとしての実績を積み重ねてきました。

02. 患者さまに寄り添うフルオーダーメイド治療

治療開始から終了まで、院長自らが一貫して担当。患者さまの状態・考え方・生き方に合わせた完全個別対応を実践しています。

03. 再生医療×専門リハビリの相乗効果

脳卒中専門の理学療法士が常駐し、院長の指示のもと個別リハビリプログラムを実施。「動けなかった人が動けるようになる」を目指します。

04. 世界基準GMPに準拠した細胞培養室（CPC）

製薬会社と同水準の細胞培養環境を完備。安全性と品質を最大限に担保した幹細胞治療を提供しています。

05. 骨髄幹細胞による神経・血管の修復・再生

患者さま自身の骨髄幹細胞の修復機能を活用し、損傷した神経や血管を再生。脳卒中後遺症の改善と再発予防を同時に目指します。

06. 2つの大学との共同研究

関西医科大学とは無血清培地開発、大阪医療大学とは脳波等の検査機器を用い、脳卒中再生医療の効果判定や新たな改善方法を探る研究を行い、この2つのフィールドで産学連携を通じて治療の質向上及び科学的根拠を継続的に検証・蓄積を行っています。最善の治療提供を目指して日々研究を積み重ねています。

07. 民間医療機関として日本国内2番目となる特定認定再生医療等委員会を厚生労働省より認定

2016年、医療法人大雅会は厚生労働省より民間医療機関として全国2番目となる、特定認定再生医療等委員会の認定を受けました。（認定番号：NA8150032）。高い安全基準と審査体制のもとで治療を提供しています。

4. 治療実績

定期検診・個別リハビリ指導の様子[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181804/table/2_2_335c70bfc4336cb8132a8eff1225a980.jpg?v=202605071152 ]

※1：症状改善率は、治療前に後遺症により困難だった動作・機能について、院長による診察評価（SIASテスト及び、WHO QOLテストを含む）と、患者様本人の自己評価のもと、治療後に変化が認められた割合を示しています。

5. 院長コメント

院長 福富康夫

脳卒中再生医療センターの大きな特徴は、患者さま一人一人に寄り添う「フルオーダーメイド」という点にあります。

私の医療方針、「あるべきものを、あるべきところへ戻す」という考えのもと、「本人のものを用いて良質の骨髄幹細胞を培養すること」にこだわり、培養に必要な幹細胞や血清はすべて患者さま本人のものを使って、すぐに院内で培養を行う個別治療になります。

このようなフルオーダーメイドには、多くの患者を受け入れられないというデメリットがあります。年間の患者数は限られ、脳卒中再生医療を開始した2012年から現在までの治療回数は700回ほど。ときには3カ月待ちというご不便をおかけしたこともありました。

この状況を打開し、より良い環境で医療を提供するために、このたび大阪医療大学の構内に移転しました。

細胞培養室の大幅な拡張で、最新設備導入や培養士の増員ができ、より多くの患者さまの治療が可能に。リハビリテーション室も新設し、リハビリの個別指導も行いやすくなりました。

また、将来の看護師や理学療法士が学ぶ大学内で医療を行うことは、脳卒中再生医療の理解者を増やすことにつながり、卒業後に全国各地の現場で脳卒中の後遺症に悩む方々に広めてもらえることも夢ではないと思っています。

これまで患者さまが不利益を被らないことを何より大切にして、「この治療を受けて良かった」と思っていただけるよう、スタッフとともに続けてまいりました。

今後も、脳卒中の後遺症や再発の不安に苦しむ多くの方々が、前向きに人生を歩み、笑顔で生活していただけるよう一層精進してまいります。

医療法人大雅会 院長 福富 康夫

6. 法人概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181804/table/2_3_45963bbe0a669110ac3b82641890fd42.jpg?v=202605071152 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

医療法人大雅会 ふくとみクリニック 広報担当

TEL：06-6353-8118 （受付：診療日 10:00～12:00 / 13:00～17:00）

URL：https://www.apoplexy.jp/