名古屋発『一番軒』、ベトナム屈指のリゾート都市・ダナンに新店舗オープン

株式会社ベスト・モア一番軒ダナン店 外観

株式会社ベスト・モア（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三木規翔）は、名古屋発祥の本格豚骨ラーメンブランド「一番軒」を、2026年4月14日、ベトナム中部の成長都市・ダナンに新規オープンいたしました。

一番軒は、名古屋で創業した豚骨ラーメン専門ブランドです。超高火力で炊き上げる濃厚かつクリーミーな豚骨スープと、独自配合の特製麺を特徴とし、日本国内では愛知県を中心に店舗展開を進めてまいりました。

海外においては、ベトナムを中心に本格的な店舗展開を進めており、今回のダナン店オープンにより、ベトナム国内では11店舗体制となります。

今回出店するダナンは、ベトナム中部を代表するリゾート都市であり、美しいビーチ、整備された都市環境、観光需要、移住者・外国人居住者の増加など、多様な魅力を持つ注目エリアです。

観光都市としての華やかさと、生活都市としての落ち着きを併せ持つダナンにおいて、一番軒は「日本品質の本格豚骨ラーメン」をより多くのお客様へ届けてまいります。

■ なぜダナンなのか

ダナンは、ベトナム中部の経済・観光の中心地として発展を続ける都市です。

美しい海岸線を持つリゾート地でありながら、都市インフラの整備も進み、国内外から多くの観光客・ビジネスパーソン・移住者が集まるエリアとして注目されています。

一番軒はこれまで、ベトナム市場において日本本店の味を忠実に再現するオペレーション体制を構築し、現地のお客様からも支持をいただいてまいりました。

今回のダナン出店は、単なる店舗数の拡大ではなく、

「ベトナム主要都市でのブランド浸透」

「観光地における日本食需要への対応」

「東南アジア展開のさらなる加速」

を目的とした重要な一歩です。

観光客、現地のお客様、在住外国人の方々など、幅広い層に向けて、一番軒ならではの本格豚骨ラーメンを提供してまいります。

一番軒ダナン店 内観

■ ダナンで届ける“一杯の日本品質”

一番軒の看板商品である白豚骨ラーメンは、長時間炊き出した濃厚でクリーミーな豚骨スープが特徴です。

超高火力でじっくり炊き上げることで、豚骨の旨味を丁寧に引き出し、口当たりはまろやかでありながら、深みのある味わいを実現しています。

また、スープに合わせて開発した特製麺が、濃厚な豚骨スープと絶妙に絡み合い、一口ごとに満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

ベトナム・ダナンにいながら、名古屋で磨き続けてきた“一番軒の本物の豚骨ラーメン”を体験していただけます。

■ 店舗概要

店舗名：一番軒ダナン店

所在地：203 Phan Chau Trinh, Hải Chau, Đa Nẵng 50000 Việt Nam

オープン日：2026年4月14日

営業時間：11:00～21:30（ラストオーダー）／22:00閉店

看板商品

白豚骨ラーメン：価格：120,000VND～

長時間炊き出した濃厚でクリーミーな豚骨スープを、日本国内と同一基準で再現。ベトナムにいながら“本物の名古屋発豚骨ラーメン”を体験いただけます。

また、から揚げ、餃子、焼飯など、日本国内で人気のサイドメニューも提供予定です。

■ 一番軒のこだわり

一番軒の豚骨ラーメンは、超高火力でじっくりと炊き上げることで、脂の粒子がきめ細かく混ざり合い、濃厚かつ深みのある旨味を引き出したスープが特徴です。

さらに、数種類の小麦粉を独自の配合比率で組み合わせた特製麺が、スープと絶妙に絡み合い、最後の一口まで満足感のある味わいを提供します。

「日本で食べる本格豚骨ラーメンの味を、海外でも変わらず届ける」

その想いのもと、味の再現性、店舗運営、品質管理にこだわり、ベトナム市場でも一杯一杯を丁寧に提供してまいります。

■ 一番軒とは

「一番軒」は、創業者・三木規翔が21歳から9年間ラーメン修行に励み、30歳で13坪15席のラーメン店を開業したことから始まりました。

納得できないスープの日は営業しないという徹底したこだわりが話題となり、さらなる味の探求のために九州博多で1年半の無給修行を敢行。

その後、満を持して再開した店舗は、至高の一杯と本気の接客で多くのお客様に支持され、週末には全国からラーメンファンが訪れる名店へと成長しました。

現在では名古屋を中心に日本国内外へ展開し、多くのお客様に愛されるラーメンブランドとなっています。

■ 代表コメント

一番軒 総大将 三木規翔

名古屋で磨き続けてきた一番軒の豚骨ラーメンを、ベトナム中部を代表する魅力的な都市・ダナンの皆さまにお届けできることを大変嬉しく思います。

ダナンは、美しい海と都市の利便性を兼ね備えた、これからさらに成長が期待される街です。

観光で訪れる方、現地で暮らす方、そして日本食を楽しみにしてくださる多くのお客様に、一番軒の“本物の豚骨ラーメン”を味わっていただきたいと考えています。

「本物の豚骨ラーメンを世界へ」という理念のもと、これからもベトナムをはじめ、東南アジアでの展開をさらに推進してまいります。

■ 今後の展望

一番軒は、国内で培ってきた味づくり、接客、店舗運営のノウハウを活かしながら、ベトナムを中心とした東南アジア市場での展開をさらに加速してまいります。

今回のダナン出店を通じて、観光都市・成長都市における日本食ブランドの可能性を広げ、名古屋発の豚骨ラーメンブランドとして、世界中のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

■ 会社情報

株式会社ベスト・モア 公式サイト：https://www.bestmore.jp/conpany(https://www.bestmore.jp/conpany)

■ SNS情報

TikTok https://www.tiktok.com/@1ichibanken?_t=ZS-8ten9WRZ5Eu&_r=1(https://www.tiktok.com/@1ichibanken?_t=ZS-8ten9WRZ5Eu&_r=1)

Instagram https://www.instagram.com/1ichibanken(https://www.instagram.com/1ichibanken)

＜本件に関する取材問い合わせ先＞

株式会社ベスト・モア

広報担当 末冨 孝幸

本件に関するお問い合わせは、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。