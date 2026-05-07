音楽とホテル空間が融合する没入型体験「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」シェラトングランドホテル広島にて東儀秀樹ディナーショー開催

マリオット・インターナショナル「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」東儀秀樹ディナーショー／シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）では、マリオット・インターナショナル（本社：米国メリーランド州、代表取締役兼CEO：アンソニー・カプアーノ）が展開する旅行プログラム「Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）」主催のイベント「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」を、全国6つの参加ホテルで開催されます。その一環として、シェラトングランドホテル広島では雅楽師・東儀秀樹によるディナーショーを開催いたします。

古典にとどまらず、ロック、ジャズ、オーケストラなど多彩なジャンルとのコラボレーションを通して、雅楽の新たな可能性を切り拓いてきた東儀秀樹。本公演では、デビュー30周年を迎える節目の年にふさわしい、唯一無二の音楽体験を、ホテルならではの上質なお料理とともにお楽しみいただけます。

また本イベントは、シェラトングランドホテル広島の開業15周年と、宴会場「美波」が装いを新たに迎えるタイミングに合わせて開催。音楽・美食・空間が調和する、記念すべき一夜をお届けします。

【Music Fest by Marriott Bonvoy 2026 について】

「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」は、世界各地で多彩な体験を提供する旅行プログラム「Marriott Bonvoy」が主催する、音楽とホテル空間を融合させた没入型イベントです。本イベントでは全国6つの参加ホテルそれぞれの個性を生かし、音楽・空間・ホスピタリティが一体となる特別な体験を展開します。

シェラトングランドホテル広島では、日本を代表する雅楽師・東儀秀樹を迎え、ディナーとともに楽しむ一夜限りのディナーショーを開催。ホテルならではの上質な空間で、音楽の魅力を五感で味わう贅沢な時間をご用意いたします。

東儀秀樹アーティスト写真【出演アーティスト プロフィール】

東儀秀樹（雅楽師） Hideki Togi

東儀家は奈良時代から今日まで1300年間雅楽を代々受け継いできた楽家（がっけ）。宮内庁楽部在籍中は、宮中儀式や皇居において行われる雅楽演奏会や海外公演に参加し、日本の伝統文化の紹介と国際親善の役割の一翼を担う一方で、ピアノやシンセサイザーと雅楽器による独自の曲の制作に情熱を傾けてきた。1996年アルバム「東儀秀樹」でデビュー。古典はもとよりロック、ジャズ、オーケストラなど、ジャンルを超えたコラボレーションと、雅楽器の持ち味を生かした唯一無二の表現で雅楽の新たな可能性を切り開き、日本の芸術文化に貢献したとして2024年度文化庁長官特別表彰を受賞。2026年デビュー30周年を迎える。

【ホテル開業15周年と宴会場「美波」の節目を彩る特別公演】

本イベントは、シェラトングランドホテル広島の開業15周年という節目と、宴会場「美波」が装いを新たに迎えるタイミングに合わせて開催されます。広島の街とともに歩んできたホテルの記念の年を彩るにふさわしく、音楽、美食、空間が調和する一夜限りの公演としてご用意。節目の瞬間を、多くの方と分かち合う特別な機会となります。

【開催概要】

宴会場「美波」2026年8月下旬リニューアル

開催日／2026年8月30日（日）

時間

・開場／17:30

・ディナー／18:00～19:30

・ショー／19:30～20:30

会場／シェラトングランドホテル広島 3階 大宴会場「美波」

料金（コース料理・ドリンク付）

・S席：32,000円（税サ込）

・A席：30,000円（税サ込）

※お支払いは事前振込となります

※座席位置のご指定は承っておりません

※後日、チケットを郵送いたします

【ご予約・お問い合わせ】

シェラトングランドホテル広島 営業部

TEL：082-262-7136（受付時間：平日 9:00～18:00）

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、140 カ国以上・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。

シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。



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