舞鶴市、体育館のネーミングライツ契約を京栄電工ら3社と締結へ

舞鶴市

令和8年4月30日、市役所においてネーミングライツ・パートナーとの契約締結式を実施しました。

本制度は、施設に愛称を付与する対価として得られる収入を施設の持続的な管理・運営に充てることで、利用者へのサービス向上を図るとともに、事業者の地域貢献やPR機会を創出することを目的としています。

新たな愛称は「KYOEIアリーナ」となります。 パートナーは、株式会社京栄電工、京栄電材株式会社、株式会社京栄テックの3社です。 愛称の「KYOEI」は、3社の社名に共通して含まれる名称に由来しています。

【契約概要】

- 対象施設：舞鶴文化公園体育館- ネーミングライツ料：年額 2,000,000円- 契約期間：令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間

なお、本市におけるネーミングライツの導入事例としては、ほかに「舞鶴ミライスタジアム（野球場）」があり、株式会社ミライテックがパートナーを務めています。 また、伊佐津川運動公園については、引き続きパートナーの募集を継続しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

舞鶴市 スポーツ振興課

電話：0773-66-1058

メール：suposin@city.maizuru.lg.jp