【母の日】産後ケア施設YUARITOに寄せられた、“出産前後における喜び”を紡ぐ276人のメッセージを検証

株式会社Josan-she's

株式会社Josan-she's（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）は、日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」の開業1周年を記念したInstagramキャンペーンに寄せられた“妊娠・出産後、1番嬉しかったこと”にまつわる276件の反響コメントを独自に解析いたしました。

その結果、ママたちが日々「赤ちゃんの命を預かる責任」を感じていること、それに寄り添い共に赤ちゃんを大切にしてくれる『家族の存在』が最大の喜びであることが明らかになりました。

妊娠・出産期は身体の変化も大きく、人生でもっとも慌ただしい時期のひとつです。特に産後の時期は出産後の身体の回復と育児が重なり、日々の幸せや喜びよりも焦りや不安のほうが勝ってしまうことも少なくありません。

この度ジョサンシーズでは“母の日”をきっかけに、世の中のママ達が“妊娠・出産後、1番嬉しかったこと”を可視化することにより、日々忙しい中で見過ごしがちな「かけがえのない喜び」に改めて目を向けるきっかけになることを目指しました。

276名の声から見えた、“妊娠・出産後、1番嬉しかったこと”

YUARITO DAY 日本橋浜町開業1周年キャンペーンでは、“妊娠・出産後、1番嬉しかったこと”をコメント欄に記入する内容のキャンペーンを実施したところ、276件ものコメントが寄せられました。その結果を独自に分類した結果、ママ・パパが感じる喜びは大きく以下のカテゴリに集約されました。

1位 家族の絆 75件（27.2%）

2位 赤ちゃんの笑顔・成長 69件（25%）

3位 赤ちゃんの無事 43件（15.6%）

4位 出産・産声 31件（11.2%）

5位 妊娠判明 18件（6.5%）

6位 胎動・エコー 17件（6.2%）

7位 周囲のサポート 11件（4%）

8位 その他 12件（4.4%）

※n=276。1件につき1カテゴリに分類。

第1位は「家族の絆」：喜びを分かち合える存在が何よりの支えに

家族の絆には、夫からの献身的なサポートや、上の子が赤ちゃんと会えることを楽しみにし積極的に世話をしてくれる様子が寄せられました。身体も心も変化し、ひとつの生命の責任を担うママにとって、積極的に労ってくれたり、同じように喜んでくれる家族の存在に安心を感じる声が多く上がりました。

具体的なコメント

つわり中に夫が家事の全てをしてくれていたことです。この人と出会えてよかった、この人との子どもを授かれてよかった、きっとこの人となら子育ても乗り越えていけると思えました！

長女が妊娠中からお腹の中にいる赤ちゃんが大好きでギューッとハグをしてくれて、出産後も同じように生まれた赤ちゃんが大好きでいてくれた事です。

普段は絶対に泣かない夫が、我が子が産まれた瞬間に私よりも泣いて感動し「ありがとう」をくれたこと。

第2位は「赤ちゃんの笑顔・成長」：小さな変化が何よりの喜び

目が合った瞬間に笑いかけてくれたり、こちらの話す内容に応えてくれるようになったり。授乳時に上手に飲んでくれるようになったりと、少しずつ成長していく様子に心から愛情が湧き出るのを感じる、という声が寄せられました。

具体的なコメント

やっぱりどんなに悪阻や陣痛が辛くても夜間授乳で寝れなくても赤ちゃんの笑顔を見たときに何もかも忘れられるくらいの幸せをもらえます。

夫と息子の顔をツンツンしていたときに、初めて声を出して笑ってくれて、あまりの可愛さと幸せで胸がいっぱいになり、涙が溢れました。

おはよ～とはなしかけた時に、はじめて返ってきた笑顔は、寝不足も疲れも吹き飛ばすほどの喜びでした。

最近は「だっこする？」と聞くと両手をぱぁっと広げる姿にきゅんきゅんしてます。

第3位は「赤ちゃんの無事」：無事に生まれてくれたことへの安堵

妊娠・出産は、想定通りにいかないこともあります。実際に、妊娠中に切迫早産となった方、長期入院が必要になった方もたくさんいます。「無事に生むことができるのか」という不安から、胎動やエコーから順調にお腹で育っていることがわかる時など、「赤ちゃんが無事でいてくれている」ことに安心した声も多く寄せられました。

具体的なコメント

健診のたびに赤ちゃんが元気に育っている姿を見られることです。

切迫流産→手術→切迫早産の6ヶ月安静の日々は過酷でしたが、耐えに耐えて無事37週で我が子に会えたことが何より幸せだと感じます。

2度に渡り計70日の入院を経験したので無事に産まれてすくすく成長しているだけで奇跡のように嬉しいです。

276名の声から見えた、ママたちが本当に必要としているもの

今回の276件のコメント分析から見えてきたのは、ママたちが感じている「赤ちゃんの幸せを守る責任」「赤ちゃんの命を預かる責任」の大きさでした。

第3位「赤ちゃんの無事」には、無事に生まれてくれたこと、健やかに育っていることへの安堵が綴られています。第2位「赤ちゃんの笑顔・成長」では、赤ちゃんが幸せに過ごしている様子に喜びを感じる声が寄せられました。

そしてそれを上回る第1位は「家族の絆」。ここに共通していたのは、赤ちゃんの幸せと無事を、自分と同じように願い、同じように向き合ってくれる家族の存在への感謝でした。

妊娠・出産・育児期のママは、ひとつの生命を自らの身体で育み、守る責任を担っています。「無事に育ってくれるだろうか」「幸せにしてあげられるだろうか」。その重さは、想像以上に大きなものです。

だからこそ、その責任を共に担い、同じ目線で赤ちゃんの幸せを願ってくれる存在がいることが、何よりも心強く、安心につながるのです。

ジョサンシーズは、産後ケアを通じて、ママだけが責任を抱え込むのではなく、チームで赤ちゃんやご家族の幸せを支える環境を担うことを目指しています。専門的なケアとサポートを通じて、すべてのママとご家族が、安心して赤ちゃんと向き合い子育てできる社会の実現に貢献してまいります。

代表取締役 渡邊愛子よりメッセージ

子どもを授かる奇跡、その一瞬一瞬に、喜びがある。

様々なママや赤ちゃん、ご家族をサポートする中で、改めて実感することがあります。

妊娠・出産・育児はとにかく目まぐるしく、迷うこと、不安になること、自信を失うことも少なくありません。でも同時に、“言葉にしきれないほどの喜び”も、やはりそこにはあるのです。

初めて目が合った時の表情。

名前を呼んだら振り向いてくれた朝。

隣で眠る小さな寝顔。



すべての瞬間は、奇跡の連続であるということ。

ジョサンシーズは、産後ケアを「休むための場所」だけとは考えていません。そうした喜びをちゃんと受け取れる状態で、ママが自分自身でいられるための「余白」をつくる場所だと思っています。

母の日というこの日に。母になったすべての人へ。



忙しい日々で見失いそうになっても、喜びは確かにあなたのそばにあります。

子どもを授かるという奇跡が、すべてのママにとって、より喜びに満ちたものになりますように。

5月限定日曜の特別営業のお知らせ

YUARITO DAY 日本橋浜町は通常平日および土曜日のみの営業としており、日曜日および祝日は休業としておりました。しかし、サービス提供していく中でたくさん頂戴する日曜営業のご要望にお応えして、5月に限り一部の日曜日も特別営業いたします。

特別営業対象日：5月17日（日）、31日（日）

ご予約方法：通常通り公式LINEからご予約ください。

https://line.me/R/ti/p/@873udajn?ts=02031616&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@873udajn?ts=02031616&oat_content=url)

ジョサンシーズについて

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。低月齢ベビーシッター、自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスで多様な働き方を創出しています。

約6万人(※3)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が課題となっている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

2025年7月に中央区の産後ケア事業、2026年1月に台東区の産前産後支援ヘルパー事業に参画。2025年9月に主幹事企業として産前産後ケアイノベーション協会を立ち上げ、自社に限らない産後ケアサービスの官民連携を強化しております。

(※1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

産後ケア施設「YUARITO」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/