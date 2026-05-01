無料アプリ連携で精密測定&動画撮影。TAG Sports社(米国)のスピード測定器「TAG ONE タグワン」を5月15日から発売。

株式会社阪神交易

株式会社阪神交易(本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：森本登士)は、TAG Sports社(米国)から次世代型スピード測定器「TAG ONE タグワン」を2026年5月15日(金)に発売いたします。

TAG ONEは無料のアプリ(iOS、Android)を使用してスマホ・タブレットなど各種デバイスで球速・打球速度・スイングスピードを瞬時に表示。選手毎の測定結果を記録・共有、動画撮影や音声通知機能も搭載したスピード測定器です。

2026年5月1日からオンラインストアで先行予約受付中です。

■公式オンラインストア

https://store.tagsports.jp/

TAG ONE タグワン 主な特長

1. スマホ・タブレットで測定値表示 / 動画撮影・音声通知※日本語版アプリ提供予定

iOSおよびAndroid対応の完全無料アプリ（日本語版）を使用し、お手持ちのスマートフォンやタブレットに測定値を瞬時に表示します。単なる数値の確認にとどまらず、測定データを画面に重ねた「動画撮影機能」や、結果をリアルタイムで知らせる「音声通知機能」も搭載しており、練習の質を劇的に向上させます。

2. 球速・打球速度・スイングスピード / 球技全般で使用可能

球速・打球速度・スイングスピードを、時速32～362kmまで測定可能です。野球・テニス・サッカー・バレーボールなど球技全般で使用可能です。また、球種や打球の記録、AIコーチング機能も備えており、選手のパフォーマンス向上を強力にサポートします。

3. チームのデータ管理・共有がスムーズに

選手ごとの測定結果をアプリ内で個別に記録・管理することが可能です。単独での自主練や親子での投球・打撃練習（ティー・トスなど）の記録としてはもちろん、複数選手のデータを監督やコーチ陣の間で共有・一元管理できるため、チーム運用にも最適です。

4. 設置方法が豊富 / 完全防水IP67 / オールインワンBOX※画像内のスマートフォンは使用イメージです。商品には含まれません。

三脚設置、金網設置、スマホ直持ちなど設置方法が豊富です。本体は屋外の厳しい環境でも安心してお使いいただける完全防水・防塵（IP67）。持ち運びに便利なオールインワンBOXとなっています。

TAG ONE タグワン 主な仕様

※画像内のスマートフォンは使用イメージです。商品に含まれません。[表: https://prtimes.jp/data/corp/100166/table/13_1_541190296627a65c5f5a106ec6d2b0c6.jpg?v=202605020351 ]商品詳細を見る :https://store.tagsports.jp/products/tag-one

TAG Sports社とは

TAG Sports社は米国カンザス州発のスポーツテクノロジー企業で、『プロレベルの測定技術をすべてのアスリートに』をビジョンに掲げています。スピード測定器 TAG ONE タグワンはわずか72gの小型デザインながら、野球、ソフトボール、ゴルフの球速や打球速度を高精度で測定可能です。サブスク不要の無料アプリやコーチングAI「AiCE」を備え、選手やコーチのトレーニング環境をサポートします。

株式会社阪神交易とは

海外の光学機器・計測器・工具などを輸入して日本国内で卸販売/流通している企業です。ブッシュネルゴルフの日本発売元として、販売からサポートまで対応しております。

【会社概要】

【会社名】株式会社 阪神交易

【設立】1973年5月9日

【代表者】代表取締役社長 森本 登士

【所在地】〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

【URL】https://www.hanshinco.com/

【主な事業内容】距離測定器、双眼鏡、暗視スコープ、電動工具、ハンドツール、食肉解体用電動鋸、小型専門機器の輸入販売