【GWは“毎日がチャンス”！】THE PROTEIN（通称：ザプロ）は誰でも気軽に参加できるSNSキャンペーンを開催

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、ゴールデンウィーク期間中、誰でも気軽に参加できるSNSキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンでは、X（旧Twitter）とInstagramを活用し、「その場で当たる」キャンペーンと、「参加型チャレンジ」の2つの企画を展開いたします。

ゴールデンウィーク期間中、自宅での時間やトレーニング時間をより楽しく、継続しやすいものにするため、プロテインブランドTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、誰でも気軽に参加できるSNSキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン内容

〈１.〉

ゴールデンウィーク期間中、ザプロ公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけで、その場でクーポンが当たるインスタントウィンキャンペーンを実施します。

参加方法：フォロー＆リポスト

抽選形式：その場で当選結果が分かる

参加回数：毎日1回参加可能

当選内容：ザプロ公式サイトで使用可能な10%OFFクーポン（抽選）

期間：5月2日（土）～5月6日（水）

フォロー＆リポストキャンペーン

〈２.〉

ザプロ公式Instagramでは、ユーザー参加型の「GWチャレンジキャンペーン」を実施。

毎日ザプロの商品をストーリーズ投稿することで、抽選でザプロ商品が当たります。

参加方法：

1.公式アカウントをフォロー

2.対象投稿にコメント（好きなフレーバー／作ってほしいフレーバー）

3.GW期間中（5月2日～5月6日）、毎日ストーリーズにザプロをメンションし、ザプロ商品を投稿

当選内容：抽選で10名様にザプロ商品プレゼント

期間：5月2日（土）～5月6日（水）

GWチャレンジキャンペーン応募方法

本キャンペーンは、ゴールデンウィーク期間中でも日々の栄養補給やトレーニング習慣を楽しく継続していただくことを目的としています。

また、Instagram施策においては、ユーザーから寄せられるフレーバーアイデアを通じて、今後の商品開発やコミュニケーションの活性化にもつなげてまいります。

ザプロ公式SNS

X（@THEPROTEIN1）：https://x.com/THEPROTEIN1

Instagram（@the__protein）：https://www.instagram.com/the__protein/

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp