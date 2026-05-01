過覚醒状態に寄り添う音環境。和合治久博士監修、174Hzソルフェジオ作品。CROIX HEALING『Seeking For Relief of Consciousness』5/1配信開始

株式会社クロア

内側から、ほどけていく。

張りつめた意識に、やさしい着地を。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Seeking For Relief of Consciousness 』の配信が2026年5月1日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Seeking For Relief of Consciousness

9つの特定の周波数から構成される「ソルフェジオ音階」は19世紀以前に知られていた古代音階です。この中で、174Hzは最も低い周波数で、「意識の拡大と進化の基礎」を意味する周波数といわれてきました。一般的に人々の精神や魂に作用して、安定した心を導き意識を安定に導くとされています。心が安定するため、「生きていこう」という意欲が目覚めます。したがって、今日の不快なストレスに満ちた生活の中で生じる心の不安や恐れなど負の感情を和らげてくれるため、とても役立つ周波数です。不安や恐れの感情を軽減させ、新たな自己の形成と再出発に役立ちます。ここに収録された174Hz音楽に優しく組み合わされている音のゆらぎと効果音も、意志とは無関係に作動する自律神経を整えます。日々の生活の中に安心感と心の安定をもたらす174Hz音楽を大いに活用してほしいと思います。

監修：和合 治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2039

タイトル：Seeking For Relief of Consciousness

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年5月1日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/fKmSs8xw45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/dVyb1J2c21

収録曲

1.Consciousness in Quietness (静寂の中の意識）

2.Gentle Time-Current (ゆるやかな時の流れ）

3.Life Sprout (いのちの芽）

4.Awakening Moment (目覚めの瞬間)

5.Power Facing Directly (まっすぐ向かうパワー）

6.Hanging Consciousness (意識のさまよい）

7.Flapping Heart (はばたく心）

8.Encouraging Power (励ましの力）

9.Relief in Silence (沈黙にある安心）

10.Reborn Self (生まれ変わる自分）

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

理学博士：和合治久先生による、RELAX WORLDへの監修アルバムとなる最新作『Strong Power Acting on Heart Stability』

9つある特定の周波数から構成されるソルフェジオ音階には、それぞれ特別な作用があると考えられ、その固有の周波数が体の各臓器に対応して影響を及ぼすばかりでなく、精神的にも効果を発揮しています。特に心を安定に導いて生きる希望や意欲を高める周波数が174Hzを含む音楽です。この周波数は人間の内面に働きかけ、心の緊張を和らげ静寂に導くため落ち着いた気分が広がります。さらに、肉体的な痛みや精神的な心の痛みも和らげる効果があるといわれています。この観点で、過労や睡眠不足に悩まされ、生活不安や精神的なイライラを募らせている現代社会人にとって、大いに役立つ周波数といえます。人間は心身に不調和を起こすと、未病という発病一歩手前の状態に陥ります。したがって、日頃からその不調和を改善させることが大切です。

ここに収録された曲には174Hzの周波数が豊富に含まれており、安心感が得られるようにアレンジされています。特にピアノ演奏の中で組み込まれた自然音と効果音は、ヒーリング効果をさらに向上させています。目を閉じて音楽に集中して耳を傾けながら不安やストレスを払拭して心身を安静に導いてほしいと思います。

監修：和合治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1844

タイトル：Strong Power Acting on Heart Stability

アーティスト：RELAX WORLD

配信日：2025年4月25日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/XcjNuT5y45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/7WdZ392U21(https://lnk.to/7WdZ392U21)

和合治久先生 プロフィール

理学博士：和合治久先生

和合治久(Haruhisa Wago)

松本市生まれ。東京農工大学大学院修了後、京都大学にて理学博士取得。埼玉医科大学短期大学教授・学科長・学長補佐を経て埼玉医科大学・大学院教授・初代学科長歴任。これまでに中国・長春中医薬大学、および東北師範大学客員教授、東京農工大学、首都大学東京、名古屋大学、早稲田大学、お茶の水女子大学、尚美学園大学、放送大学などで非常勤講師。現在、埼玉医科大学短期大学名誉教授、松本大学客員教授、東京都立大学、新渡戸文化短期大学で講師を兼務。国際個別化医療学会顧問、日本作家クラブ名誉理事、日本臨床音楽研究会理事、公益社団法人「虹の会」理事長、USEN放送番組審議会委員、一般社団法人「まつもとユニバーサルデザイン研究会」理事長、「UNIV H&H大学院」顧問、「エア・ウォーター」顧問などを務める。専門は免疫音楽医療学、比較免疫生物学で人間を含めた動物の健康維持機構を研究。これまでに、国際比較免疫学会アジア・オセアニア会長、日本比較免疫学会副会長、日本生体防御学会理事、日本臨床検査学教育学会理事などを歴任。

著書に「21世紀の音楽療法を考える」「音楽療法元年」「心と体が安まる周波数528Hz CDブック」「免疫力を高めるアマデウスの魔法の音」「粘膜力でぜんぶよくなる」「最恐ストレスからあなたの自律神経を守りぬくCDブック」「認知症にならないためのCDブック」「動物免疫学入門」「昆虫の生体防御」「動物の血液細胞と生体防御」など他多数。

音楽療法監修CDに「最新健康モーツァルト音楽療法」「治・未病音楽療法CD」「心と体を整える～愛の周波数528Hz」「癒やしのモーツァルトシリーズ」「育脳モーツァルト」「心と体を整える愛の周波数528Hz」「脳活性のためのミュージックセラピー」「心の不安を和らげる周波数396Hz」など他多数。

受賞歴に、文部大臣賞、日本応用動物昆虫学会賞、日本臨床検査学教育学会精励賞、日本レコード大賞企画賞（監修CD）。

テレビ・ラジオ等出演多数。全国各地で音楽セラピーコンサートを開催し治未病活動を展開している。

和合治久先生監修作品 特集ページ：https://www.croixhealing.com/haruhisawago-special

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD(https://youtube.com/@RELAX_WORLD)

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▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」株式会社クロアのX公式広報アカウント

株式会社クロア 広報部 X

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。