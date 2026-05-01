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シャトレーゼ「母の日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて5月8日（金）より期間限定発売
感謝の気持ちを華やかなスイーツに込めて
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、ピンクや赤で華やかに仕上げた「母の日ケーキ」を、全国のシャトレーゼにて5月8日（金）から5月10日（日）まで、数量限定・期間限定で販売いたします。
「母の日ケーキ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260510/
【母の日限定デコレーションケーキ】
■母の日 苺のタルトデコレーション
自家製アーモンドタルトに、苺と苺クリームを華やかにあしらった、母の日限定のデコレーションケーキです。バターの香ばしさと洋酒の芳醇な香りが広がるアーモンドタルトに、甘酸っぱい苺シュガーチップ入りの苺クリームと、ふんわり軽やかなスポンジを重ねました。仕上げに苺ナパージュ、フリルのように絞った苺クリーム、みずみずしい苺を飾った、苺づくしのタルトです。
※ミニカーネーションつき（造花）
価格：3,000円（税込3,240円）／ サイズ：直径14cm
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
■母の日 花束アソートデコレーション
8種の味わいを集めた、アソートタイプのデコレーションケーキです。苺みるく、トリュフチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰め合わせました。花束をイメージし、ピンク色のクリームやチョコレートで華やかに仕上げています。
価格：3,908円（税込4,220円）／ サイズ：直径17cm（8カット）
■母の日 お花のプレゼントショート
ミルクの風味豊かな苺クリーム、ふんわり軽やかなスポンジで、サクサク食感の苺風味シリアル入りチョコレートをサンドしました。大切な方と一緒に楽しむのはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめ。食べきりやすいサイズ感も魅力の、母の日を彩るデコレーションケーキです。
価格：871円（税込940円）／ サイズ：直径9cm
※はちみつを使用しておりますので1歳未満のお子様はお控えください。
【母の日限定ミニケーキ】
■母の日 苺とピスタチオのモンブラン
苺とピスタチオ、人気の組み合わせを楽しめる母の日限定のモンブランです。やさしく濃厚な味わいのピスタチオカスタードムースに、ホイップクリームを合わせ、刻んだピスタチオを食感のアクセントに加えました。仕上げに香ばしくまろやかなピスタチオクリームと、甘酸っぱくやさしい香りの苺クリームを絞った、ピンクとグリーンの彩りが母の日にふさわしい華やかさを演出します。
価格：454円（税込490円）
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
■母の日 キャラメルベリーショコラ
キャラメルと苺を組み合わせた、鮮やかな赤色が目を引く、贈り物にもぴったりなケーキです。しっとりとしたココアスポンジに、ほろ苦く濃厚なキャラメルムースを合わせ、ヘーゼルナッツ入りの苺ジャムを食感のアクセントに入れました。甘酸っぱいベリーの香りと、キャラメルのほろ苦さが調和した、大人の味わいをお楽しみいただけます。
価格：547円（税込590円）
■母の日 お花のカップデザート
母の日限定、ブーケをイメージした華やかなカップデザートです。やさしい甘さのミルクプリンに、自家製苺コンフィチュールとホイップクリームを重ねました。苺、苺クリーム、ぶどうクリームを彩り豊かに飾り、カーネーションやバラをイメージした花々が咲く、見た目にも華やかな一品です。
価格：491円（税込530円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「母の日ケーキ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260510/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、ピンクや赤で華やかに仕上げた「母の日ケーキ」を、全国のシャトレーゼにて5月8日（金）から5月10日（日）まで、数量限定・期間限定で販売いたします。
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260510/
【母の日限定デコレーションケーキ】
■母の日 苺のタルトデコレーション
自家製アーモンドタルトに、苺と苺クリームを華やかにあしらった、母の日限定のデコレーションケーキです。バターの香ばしさと洋酒の芳醇な香りが広がるアーモンドタルトに、甘酸っぱい苺シュガーチップ入りの苺クリームと、ふんわり軽やかなスポンジを重ねました。仕上げに苺ナパージュ、フリルのように絞った苺クリーム、みずみずしい苺を飾った、苺づくしのタルトです。
※ミニカーネーションつき（造花）
価格：3,000円（税込3,240円）／ サイズ：直径14cm
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
■母の日 花束アソートデコレーション
8種の味わいを集めた、アソートタイプのデコレーションケーキです。苺みるく、トリュフチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰め合わせました。花束をイメージし、ピンク色のクリームやチョコレートで華やかに仕上げています。
価格：3,908円（税込4,220円）／ サイズ：直径17cm（8カット）
■母の日 お花のプレゼントショート
ミルクの風味豊かな苺クリーム、ふんわり軽やかなスポンジで、サクサク食感の苺風味シリアル入りチョコレートをサンドしました。大切な方と一緒に楽しむのはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめ。食べきりやすいサイズ感も魅力の、母の日を彩るデコレーションケーキです。
価格：871円（税込940円）／ サイズ：直径9cm
※はちみつを使用しておりますので1歳未満のお子様はお控えください。
【母の日限定ミニケーキ】
■母の日 苺とピスタチオのモンブラン
苺とピスタチオ、人気の組み合わせを楽しめる母の日限定のモンブランです。やさしく濃厚な味わいのピスタチオカスタードムースに、ホイップクリームを合わせ、刻んだピスタチオを食感のアクセントに加えました。仕上げに香ばしくまろやかなピスタチオクリームと、甘酸っぱくやさしい香りの苺クリームを絞った、ピンクとグリーンの彩りが母の日にふさわしい華やかさを演出します。
価格：454円（税込490円）
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
■母の日 キャラメルベリーショコラ
キャラメルと苺を組み合わせた、鮮やかな赤色が目を引く、贈り物にもぴったりなケーキです。しっとりとしたココアスポンジに、ほろ苦く濃厚なキャラメルムースを合わせ、ヘーゼルナッツ入りの苺ジャムを食感のアクセントに入れました。甘酸っぱいベリーの香りと、キャラメルのほろ苦さが調和した、大人の味わいをお楽しみいただけます。
価格：547円（税込590円）
■母の日 お花のカップデザート
母の日限定、ブーケをイメージした華やかなカップデザートです。やさしい甘さのミルクプリンに、自家製苺コンフィチュールとホイップクリームを重ねました。苺、苺クリーム、ぶどうクリームを彩り豊かに飾り、カーネーションやバラをイメージした花々が咲く、見た目にも華やかな一品です。
価格：491円（税込530円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「母の日ケーキ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260510/