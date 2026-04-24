バイオリアクター市場は細胞培養技術の高度化とバイオプロセス需要の増加により2035年までに425億3000万米ドルへ拡大しCAGR12.35％で持続的成長:レポートオーシャン株式会社プレスリリース

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