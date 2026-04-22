電動ピーラー市場：製品タイプ、電源、価格帯、エンドユーザー、流通チャネル別―2026-2032年の世界市場予測
電動ピーラー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.86%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電動ピーラー市場調査レポートを発行・販売します。
「電動ピーラーレポート」では実用的な使用事例、導入の促進要因、そして変化する競合環境を通じて、電動ピーラーのカテゴリーを明確に捉えた鋭い導入部を言及するほか、ユーザー中心のエンジニアリング、eコマースの加速、サステナビリティへの要求、そして段階的なスマート機能の追加が、電気ピーラーの競合環境をいかに急速に変容させているかを分析します。
世界の電動ピーラー市場規模は、2025年に19億2,000万米ドルと評価され、2026年の20億2,000万米ドルから2032年には28億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1990018-electric-peeler-market-by-product-type-power.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電動ピーラー市場：製品タイプ別
第9章 電動ピーラー市場電源別
第10章 電動ピーラー市場価格帯別
第11章 電動ピーラー市場：エンドユーザー別
第12章 電動ピーラー市場：流通チャネル別
第13章 電動ピーラー市場：地域別
第14章 電動ピーラー市場：グループ別
第15章 電動ピーラー市場：国別
第16章 米国電動ピーラー市場
第17章 中国電動ピーラー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電動ピーラーの導入を促進する要因は何ですか？
利便性、衛生面、料理の提供までの時間が主な促進要因です。
・電動ピーラー業界における最近の変革的な変化は何ですか？
ユーザー体験の向上、eコマースの普及、サステナビリティへの要求、段階的なスマート機能の追加が急速に競合環境を変容させています。
・2025年の米国関税が電動ピーラー市場に与えた影響は何ですか？
調達、価格設定、サプライチェーン設計に多層的な圧力を生じさせ、サプライヤーの再選定やマルチソーシング戦略を引き起こしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電動ピーラー市場調査レポートを発行・販売します。
「電動ピーラーレポート」では実用的な使用事例、導入の促進要因、そして変化する競合環境を通じて、電動ピーラーのカテゴリーを明確に捉えた鋭い導入部を言及するほか、ユーザー中心のエンジニアリング、eコマースの加速、サステナビリティへの要求、そして段階的なスマート機能の追加が、電気ピーラーの競合環境をいかに急速に変容させているかを分析します。
世界の電動ピーラー市場規模は、2025年に19億2,000万米ドルと評価され、2026年の20億2,000万米ドルから2032年には28億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1990018-electric-peeler-market-by-product-type-power.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電動ピーラー市場：製品タイプ別
第9章 電動ピーラー市場電源別
第10章 電動ピーラー市場価格帯別
第11章 電動ピーラー市場：エンドユーザー別
第12章 電動ピーラー市場：流通チャネル別
第13章 電動ピーラー市場：地域別
第14章 電動ピーラー市場：グループ別
第15章 電動ピーラー市場：国別
第16章 米国電動ピーラー市場
第17章 中国電動ピーラー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電動ピーラーの導入を促進する要因は何ですか？
利便性、衛生面、料理の提供までの時間が主な促進要因です。
・電動ピーラー業界における最近の変革的な変化は何ですか？
ユーザー体験の向上、eコマースの普及、サステナビリティへの要求、段階的なスマート機能の追加が急速に競合環境を変容させています。
・2025年の米国関税が電動ピーラー市場に与えた影響は何ですか？
調達、価格設定、サプライチェーン設計に多層的な圧力を生じさせ、サプライヤーの再選定やマルチソーシング戦略を引き起こしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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